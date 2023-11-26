Artvin'de heyelan: Kayalar kara yoluna düştü

Artvin'in Şavşat ilçesinde meydana gelen heyelan ile yamaçtan kopan taş, toprak ve kaya parçaları kara yoluna aktı. Kapanan yol, iş makineleri ile temizlendi.

DHA
Yayınlanma: 26.11.2023 - 11:52
Artvin'de heyelan: Kayalar kara yoluna düştü
Abone Ol google-news

Kentte sabah saatlerinde Artvin-Şavşat kara yolunun 20'nci kilometresinde Varyant mevkisinde heyelan meydana geldi. Toprağın yumuşamasıyla yamaçtan kopan toprak, taş ve kaya parçaları, kara yoluna aktı.

2 SAATLİK ÇALIŞMA

Ulaşıma kapanan yolda araç kuyruğu oluştu. Karayolları ekipleri, yolu ulaşıma açmak için iş makineleri ile çalışma başlattı.

2 saat süren çalışmaların ardından yol, kontrollü olarak tel şeritten ulaşıma açıldı.

Kara yoluna uyarı levhaları koyan ekipler, sürücülere uyarı anonsları yaparak, Şavşat'ta son 3 günde aynı güzergahta 3'üncü heyelan yaşandı.


İlgili Haberler

Rize'de heyelan felaketi... 8 ev boşaltıldı, yol çöktü!

Rize'de heyelan felaketi... 8 ev boşaltıldı, yol çöktü!
Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü heyelan riski nedeniyle kapatıldı

Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü heyelan riski nedeniyle kapatıldı
ABD'de heyelan: 1'i çocuk 3 ölü, 3 kayıp

ABD'de heyelan: 1'i çocuk 3 ölü, 3 kayıp

En Çok Okunan Haberler