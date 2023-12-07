Son Dakika...AP raportörünün ziyaretinin ardından... Bakan Tunç'tan 'Kavala' çıkışı!

Yayınlanma: 07.12.2023 - 12:09

Güncelleme: 07.12.2023 - 12:26

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yeni yargı paketi çalışmalarının devam ettiğini belirten Bakan Tunç, "Özellikle cezasızlık algısını kaldırmak için büyük bir beklenti var" diyerek ayrıntıları paylaştı.

Yılmaz Tunç'un açıklamalarında öne çıkan satırbaşları şöyle:

AP RAPORTÖRÜNDEN OSMAN KAVALA'YA ZİYARET

"Yargımız vermiş olduğu bir karar söz konusu ve bu karar Yargıtay tarafından da onaylandı. Başından beri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin tavrı da belli… Orada nasıl bir siyasi süreç işlediğini de hep beraber görüyoruz. Avrupa konuyu maalesef yargı dışında tartışıyor. Dosyadaki deliller, işlenen suç, Gezi olaylarının 10 yıl öncesini hatırlarsak bir şiddet olayı olduğunu o gün hep beraber yaşamıştık. Dolasıyla bir kalkışma hareketi söz konusuydu. Bu da Türk yargısı tarafından delilleriyle tespit edildi.

Oradaki Bakanlar Komitesi’ndeki görüşmeler devam ediyor. Biz de Adalet Bakanlığı olarak Bakanlar Komitesi'nde görüşlerimizi ifade ediyoruz. Burada Türkiye'nin haklılığını Türk yargısının bağımsız ve tarafsız Türk yargısının vermiş karara saygı duyulmasını, bu konuyu siyasallaştırılmaması gerektiğini hep ifade ediyoruz."

SOMALİ CUMHURBAŞKANININ OĞLUNUN KAZASI

"Davası henüz açılmamış. Soruşturma aşamasında. Görüntülerde vatandaşımız motosikletle giderken arkadan çarpmış gözüküyor. Bir vefat var, görüntüler var. Bunu tabiki Cumhuriyet Savcılığı değerlendirecektir. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Sıfatı ne olursa olsun kim suç işlemişse kanun karşısında eşittir."

YARGI PAKETİ

"Çalışmalarımız sürüyor. Bütün görüşleri aldıktan sonra yargı reformu strateji belgemizi, Türkiye yüzyılının ilk reform belgeleri olacak, Cumhurbaşkanımızın onayından sonra milletvekillerimize sunaağız.

Yargı uygulamalarını ilgilendiren çok husus var. Bu belgeden önce bunları da milletvekillerimizin takdirine sunacağız.

"CEZASIZLIK ALGISINI KALDIRMAK İÇİN BÜYÜK BİR BEKLENTİ VAR"

60'tan fazla madde var. Özellikle cezasızlık algısını kaldırmak için büyük bir beklenti var. Suç işleyenin yanına kar kalmaması var. 2 yıl altında ceza alan biri hiç cezaevine girmiyor. Denetimli serbestlikte bir oran belirlenmesi gerekiyor.

"CAYDIRICILIK OLMAK ZORUNDA"

1 ay ceza alan bile 12 gün cezaevinde kalması gerekir diye düşünüyorum. 2 yıl ceza alan birisi 9-9,5 ay cezaevinde kalması gerekiyor. Özellikle 5 yılın altındaki suçlarda bir caydırıcılık olmak zorunda."