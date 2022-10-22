İktidarın ekonomi politikalarını eleştiren Ahmet Davutoğlu: Gölge kabinemiz var

22 Ekim 2022 Cumartesi, 00:24

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bursa'da partisinin İnegöl ilçe teşkilatının açılışını gerçekleştirdi.

DHA'nın haberine göre, açılışa katılanlara seslenen Davutoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üslubunu eleştirdi.

"Sayın Cumhurbaşkanı her seferinde, o bizim ismimizi dahi anmazken biz ona yine Sayın Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı demeye devam edeceğiz" diyen Davutoğlu, "Onlar unutsalar da biz onlara kimliğimizle siyasi nezaketi öğreteceğiz Allah'ın izniyle" ifadelerini kullandı.

'PARA BASARAK ZAM YAPARSANIZ ASGARİ ÜCRET 3 AY SONRA YETMEZ HALE GELİR'

Açlık sınırının 7 bin 500 liraya yükseldiğini söyleyen Davutoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı her hafta bir müjde açıklıyor. Ama şunu unutuyor. Geçen sene asgari ücret 2 bin 850 TL iken, açlık sınırı 3 bin 50 TL'ydi. Hemen hemen aynıydı. Bu sene asgari 5 bin 500 TL, açlık sınırı 7 bin 500 TL. Yani asgari ücret alan açlık sınırının altında yaşıyor. Neden? Yılbaşında seçim için, yatırım için para basıp asgari ücreti artıracağız diyor. Para basıyorlar. Para basarak asgari ücreti artırırsa üç ay sonra o asgari ücret yetmez hale gelir" dedi.

'ÖYLE BİR DÖNEM Kİ HERKES PERİŞAN'

Başbakan olduğu dönemde asgari ücrete yüzde 30 yapıldığını belirten Davutoğlu, "Bakın 2016'da başbakanlıkta Türkiye'nin ekonomi tarihinde bir ilk olarak asgari ücrete yüzde 30 zam yapmıştık. Ama enflasyon yüzde 6'ydı. Böylece asgari ücretli, enflasyon karşısında net kazançtaydı. Ama geçen sene ocak ayında asgari ücrete zam yaptılar. Üç ay sonra asgari ücretin bir kıymeti harbiyesi kalmadı. Şimdi öyle bir dönemde yaşıyoruz ki herkes perişan" diye konuştu.

Ülkedeki tüm gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurgulayan Ahmet Davutoğlu, "Geçmişte bu millete hizmet etmiş bir başbakan olarak her yeri takip ediyorum ekibimle birlikte. Gölge kabinemiz var" ifadelerini kullandı.

Esnafın ve çiftçinin dertli olduğunu belirterek, hükümeti eleştiren Davutoğlu, gençlerin umutlarını yitirdiğini söyledi.

Konuşması sırasında, "Biz milletle beraberiz" diyen Davutoğlu'na, "PKK ile berabersiniz" diyerek tepki gösteren bir kişi polis tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, konuşmasının ardından partisinin ilçe teşkilatının açılışını gerçekleştirdi.