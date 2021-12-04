Son dakika | Erdoğan'ın mitingi öncesi bomba alarmı

04 Aralık 2021 Cumartesi, 20:27

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt'teki mitinginde görevlendirilen bir polis memurunun aracının altına yerleştirilen patlayıcı düzeneği son anda fark edildi. Bomba düzeneği uzman ekipler tarafından imha edildi.

İHA’nın haberine göre, Mardin'in Nusaybin ilçesinde Çevik Kuvvet Büro Amirliği'nde görevli polis memurunun park halindeki özel aracının altına el yapımı patlayıcı yerleştirildi.

Patlayıcının fark edilmesi sonucu olay yerinde görevlendirilen bomba imha uzmanı tarafından patlayıcı kontrollü bir şekilde imha edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri tarafından düzenek ve araçta şüphelilere yönelik parmak izi taraması yapılırken, patlayıcı yerleştirilenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

NTV: MİTİNGDE GÖREVLENDİRİLEN BİR POLİS MEMURUNUN ŞAHSİ ARACININ ALTINA

NTV’de yer alan haberde, söz konusu patlayıcının yerleştirildiği aracın AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt'teki mitinginde görevlendirilen bir isime ait olduğu iddia edildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA



DHA'da yer alan habere göre de, aracına patlayıcı tuzaklanan polisin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt'teki programı için görevlendirilen ekipte yer aldığı iddia edildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise "Cumhurbaşkanımızın Siirt ilimizde programı olduğu, programa takviye kuvvet olarak gidecek Mardin ili Nusaybin ilçesi Çevik kuvvet büro amirliğinde görevli bir polis memurumuzun şahsi aracı ile bahse konu dış göreve gitmek için ikametinden ayrıldığı, kendisi gibi dış göreve gidecek polis memurunu ikametinden aldığı esnada arkadaşı araç altında bir cisim fark ettiği, yapılan inceleme de araç altı bomba düzeneği olduğu, bomba imha ekibimizin müdahale ettiği" belirtildi.