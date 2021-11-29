Başakşehir'de elektrik trafosu bomba gibi patladı
İstanbul Başakşehir Ayazma Millet Bahçesi'nde elektrik trafosunda yaşanan patlama kameraya yansıdı.
Başakşehir Ayazma Millet Bahçesi'nde şiddetli lodos, elektrik direklerine de zarar verdi.
Millet Bahçesi'nde bulunan elektrik trafosunda yaşanan patlama kameralara yansıdı.
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