Başakşehir'de elektrik trafosu bomba gibi patladı

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İstanbul Başakşehir Ayazma Millet Bahçesi'nde elektrik trafosunda yaşanan patlama kameraya yansıdı.

IHA
29 Kasım 2021 Pazartesi, 16:51

Başakşehir Ayazma Millet Bahçesi'nde şiddetli lodos, elektrik direklerine de zarar verdi.

Millet Bahçesi'nde bulunan elektrik trafosunda yaşanan patlama kameralara yansıdı.


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