Son depremler! 12 Ağustos 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 12 Ağustos 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 12 Ağustos 2024 Türkiye'deki depremler…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.08.2024 - 09:24
Son depremler! 12 Ağustos 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 12 Ağustos'ta meydana gelen depremler...

12 AĞUSTOS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

 08:55:35   -.-  2.3  -.-   MESCICELE-(BOLU)                                 

 08:18:15  -.-  2.5  -.-   EKSIDERE-GONEN (BALIKESIR)                       

 08:18:01    -.-  2.3  -.-   KARAAGAC-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                

 08:10:24   -.-  2.1  -.-   SAHINLER-KIZILCAHAMAM (ANKARA)                   

 07:45:20   -.-  1.5  -.-   SAKABASI-(ELAZIG)                                

 06:57:07   -.-  1.8  -.-   YUVA-GURUN (SIVAS)                               

 06:48:32   -.-  2.8  -.-   KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)                           

 06:31:02   -.-  2.3  -.-   CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA)                         

 05:46:42   -.-  1.9  -.-   ENEZ (EDIRNE)                                    

 05:24:55  -.-  2.2  -.-   YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       

 04:41:43   -.-  1.8  -.-   KUYUCAK-KIRKAGAC (MANISA)                        

 04:27:58   -.-  2.1  -.-   CANAKCI-KALE (MALATYA)                           

 03:58:08    -.-  1.7  -.-   KIZILOREN-MERAM (KONYA)                          

 03:54:42     -.-  1.1  -.-   SAGLIK-MERAM (KONYA)                             

 03:49:08    -.-  2.5  -.-   YUNANISTAN                                       

 03:47:29   -.-  2.7  -.-   KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)                           

 03:33:08    -.-  2.6  -.-   KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)                           

 03:31:51   -.-  2.7  -.-   KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)                           

 02:46:43    -.-  2.4  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                            

 02:45:00   -.-  1.4  -.-   DENIZGOREN-YAYLADAGI (HATAY)                     

 02:39:20    -.-  2.5  -.-   MEYDAN-SAMANDAG (HATAY)                          

 01:36:58   -.-  3.0  -.-   YUNANISTAN                                       

 01:32:54   -.-  3.1  -.-   YUNANISTAN                                       

 01:31:56   -.-  2.0  -.-   CAZKIRLAR-YATAGAN (MUGLA)                        

 01:17:31   -.-  1.5  -.-   PEYNIRCI-CAL (DENIZLI)                           

 01:02:44   -.-  4.3  -.-   ERMENISTAN                                       

 00:58:35  -.-  1.6  -.-   GOLBENT-SOKE (AYDIN)                             

 00:51:50    -.-  1.7  -.-   YENIKOY-AKSEHIR (KONYA)                          

 00:33:01     -.-  1.9  -.-   SABIRLI-ILIC (ERZINCAN)                          

 00:31:49    -.-  2.0  -.-   AYVALI-GURUN (SIVAS)                             

 00:19:20    -.-  1.8  -.-   KAPICAM-(KAHRAMANMARAS)                          

 00:05:27  -.-  1.5  -.-   KARANEBILI-KOZAN (ADANA)                         

 00:00:35    -.-  1.9  -.-   DENIZGOREN-YAYLADAGI (HATAY)                     


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