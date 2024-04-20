Son depremler! 20 Nisan Cumartesi 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 20.04.2024 - 09:28

Güncelleme: 20.04.2024 - 09:28

Son dakika deprem bilgileri, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından güncelleniyor. AFAD, Kandilli son deprem bilgileri yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. Peki, deprem mi oldu? 20 Nisan Cumartesi 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler! İşte, 20 Nisan Cumartesi 2024 Cuma günü meydana gelen depremler...

20 NİSAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

2024.04.20 07:26:47 -.- 1.8 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)

2024.04.20 07:05:58 -.- 2.1 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)

2024.04.20 06:27:51 -.- 1.8 -.- KOYUNERI-BALYA (BALIKESIR)

2024.04.20 06:10:16 -.- 1.7 -.- GURCESME-NIKSAR (TOKAT)

2024.04.20 05:56:43 -.- 1.8 -.- YELKEN-GURUN (SIVAS)

2024.04.20 05:47:13 -.- 2.1 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

2024.04.20 05:09:13 -.- 1.5 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)

2024.04.20 05:06:43 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

2024.04.20 05:03:20 -.- 1.8 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

2024.04.20 04:56:56 -.- 2.5 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS)

2024.04.20 04:01:41 -.- 1.9 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)

2024.04.20 03:31:05 -.- 1.6 -.- ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT)

2024.04.20 03:12:12 -.- 1.9 -.- KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)

2024.04.20 03:02:44 -.- 3.4 3.3 BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)

2024.04.20 02:18:17 -.- 1.2 -.- GUCUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.04.20 02:01:51 -.- 2.0 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)

2024.04.20 01:32:05 -.- 1.6 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.04.20 01:18:57 -.- 1.8 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP)

2024.04.20 01:10:15 -.- 2.0 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS)