Son depremler! 24 Nisan Çarşamba 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 24 Nisan Çarşamba 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Deprem mi oldu? 24 Nisan Çarşamba 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.04.2024 - 09:23
Son depremler! 24 Nisan Çarşamba 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Son dakika deprem bilgileri, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından güncelleniyor. AFAD, Kandilli son deprem bilgileri yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. Peki, deprem mi oldu? 24 Nisan Çarşamba 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler! İşte, 24 Nisan Çarşamba 2024 günü meydana gelen depremler...

24 NİSAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

2024.04.24 08:52:24  38.1235   36.6187        5.8      -.-  2.0  -.-   KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 

2024.04.24 08:31:27  38.8143   37.5247        5.0      -.-  2.0  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                           

2024.04.24 07:48:56  40.0923   35.9790        3.0      -.-  2.2  -.-   BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)                       

2024.04.24 06:04:04  36.4257   29.3655       18.4      -.-  1.6  -.-   PALAMUT-KAS (ANTALYA)                           

2024.04.24 05:41:26  40.0643   36.0615        5.0      -.-  3.0  -.-   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                  

2024.04.24 05:05:37  40.0480   36.0018        7.7      -.-  1.7  -.-   DUTLUCA-SULUSARAY (TOKAT)                         

2024.04.24 04:47:13  40.0832   35.9667        5.0      -.-  2.0  -.-   ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT)               

2024.04.24 04:35:14  39.9343   39.6535        5.0      -.-  2.6  -.-   GULLUCE-KELKIT (GUMUSHANE)                      

2024.04.24 03:16:37  40.4758   29.2743        8.7      -.-  1.4  -.-   FINDIKLI-ORHANGAZI (BURSA)                      

2024.04.24 03:12:36  37.1137   36.5573        5.0      -.-  1.7  -.-   SARAYOVA-HASANBEYLI (OSMANIYE)                   

2024.04.24 02:22:48  38.3135   37.8100        1.3      -.-  2.2  -.-   ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)                        

2024.04.24 02:04:12  38.0788   38.1723        5.0      -.-  2.3  -.-   GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN)                      

2024.04.24 01:26:59  40.0557   35.9840        5.0      -.-  2.2  -.-   TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)                     

2024.04.24 01:00:47  36.5837   29.3767       15.4      -.-  1.4  -.-   GIRMELER-FETHIYE (MUGLA)      


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