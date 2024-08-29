Son depremler! 29 Ağustos 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 29 Ağustos 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 29 Ağustos 2024 Türkiye'deki depremler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.08.2024 - 09:32
Son depremler! 29 Ağustos 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
Abone Ol google-news

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 29 Ağustos'ta meydana gelen depremler...

29 AĞUSTOS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2024.08.29 07:25:50  38.5375   37.3465       23.9      -.-  1.4  -.-   KURUDERE-DARENDE (MALATYA)                       

2024.08.29 06:48:52  35.0688   33.0512       57.6      -.-  2.5  -.-   KIBRIS-ZUMRUTKOY                                 

2024.08.29 06:24:48  39.3712   28.1697        8.6      -.-  1.7  -.-   KARGIN-BIGADIC (BALIKESIR)                       

2024.08.29 06:07:54  40.7697   31.5647        3.9      -.-  1.6  -.-   PIRAHMETLER-(BOLU)                                

2024.08.29 05:45:06  40.7535   27.4193       11.9      -.-  2.3  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       

2024.08.29 05:37:08  37.8767   26.7118        5.7      -.-  1.3  -.-   EGE DENIZI                                        

2024.08.29 05:35:08  38.6222   37.2890        3.9      -.-  1.4  -.-   YELKEN-GURUN (SIVAS)                              

2024.08.29 05:20:33  38.4510   37.4900       12.9      -.-  1.6  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           

2024.08.29 05:03:32  38.1102   36.9390        4.9      -.-  1.2  -.-   TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     

2024.08.29 04:58:55  38.1357   36.9150        6.7      -.-  1.9  -.-   KEMALPASA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

2024.08.29 04:32:28  37.9115   28.7750       10.1      -.-  1.5  -.-   TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI)                       

2024.08.29 04:30:42  37.9103   28.7933        5.2      -.-  1.3  -.-   TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI)                       

2024.08.29 04:11:08  37.9142   28.7315        5.0      -.-  2.3  -.-   TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI)                       

2024.08.29 03:59:08  37.9335   27.6433        4.1      -.-  2.8  -.-   BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN)                          

2024.08.29 03:31:30  34.7768   24.8623        5.0      -.-  2.2  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    

2024.08.29 03:22:35  38.0700   37.5147       13.4      -.-  1.2  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     

2024.08.29 03:14:14  39.2800   41.1470        8.0      -.-  1.3  -.-   ONPINAR-VARTO (MUS)                               

2024.08.29 02:51:46  38.4787   37.3383        5.0      -.-  2.0  -.-   YARIMCA-DARENDE (MALATYA)                         

2024.08.29 02:09:53  38.8857   43.5393        5.0      -.-  3.1  3.2   COLPAN-(VAN)                                      

2024.08.29 01:53:00  34.9427   32.4255       11.6      -.-  1.7  -.-   KIBRIS RUM KESIMI                                 

2024.08.29 01:49:35  40.8262   31.7928       14.5      -.-  1.6  -.-   TASCILAR-(BOLU)                                   

2024.08.29 01:18:19  38.1758   36.6128       29.8      -.-  1.1  -.-   YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

2024.08.29 00:48:23  37.0293   28.3292        5.0      -.-  1.2  -.-   GOKCE-ULA (MUGLA)                                 


deprem haberleri deprem mi oldu haberleri depremler haberleri son deprem haberleri Son depremler haberleri

İlgili Haberler

Girit Adası açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem

Girit Adası açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem
İmamoğlu, Adıyaman'da konuştu: 'Deprem konusunda en kötü sınavı veren ülke biziz'

İmamoğlu, Adıyaman'da konuştu: 'Deprem konusunda en kötü sınavı veren ülke biziz'
Depremde 150 kişi hayatını kaybetmişti… Müteahhit Ali Babaoğlu’ndan pişkin savunma: ‘Bunalıma girdim, İzmir’deki yazlığıma gittim’

Depremde 150 kişi hayatını kaybetmişti… Müteahhit Ali Babaoğlu’ndan pişkin savunma: ‘Bunalıma girdim, İzmir’deki yazlığıma gittim’
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler