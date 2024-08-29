Son depremler! 29 Ağustos 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 29.08.2024 - 09:32

Güncelleme: 29.08.2024 - 09:32

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 29 Ağustos'ta meydana gelen depremler...

29 AĞUSTOS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2024.08.29 07:25:50 38.5375 37.3465 23.9 -.- 1.4 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA)

2024.08.29 06:48:52 35.0688 33.0512 57.6 -.- 2.5 -.- KIBRIS-ZUMRUTKOY

2024.08.29 06:24:48 39.3712 28.1697 8.6 -.- 1.7 -.- KARGIN-BIGADIC (BALIKESIR)

2024.08.29 06:07:54 40.7697 31.5647 3.9 -.- 1.6 -.- PIRAHMETLER-(BOLU)

2024.08.29 05:45:06 40.7535 27.4193 11.9 -.- 2.3 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)

2024.08.29 05:37:08 37.8767 26.7118 5.7 -.- 1.3 -.- EGE DENIZI

2024.08.29 05:35:08 38.6222 37.2890 3.9 -.- 1.4 -.- YELKEN-GURUN (SIVAS)

2024.08.29 05:20:33 38.4510 37.4900 12.9 -.- 1.6 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)

2024.08.29 05:03:32 38.1102 36.9390 4.9 -.- 1.2 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.08.29 04:58:55 38.1357 36.9150 6.7 -.- 1.9 -.- KEMALPASA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.08.29 04:32:28 37.9115 28.7750 10.1 -.- 1.5 -.- TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI)

2024.08.29 04:30:42 37.9103 28.7933 5.2 -.- 1.3 -.- TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI)

2024.08.29 04:11:08 37.9142 28.7315 5.0 -.- 2.3 -.- TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI)

2024.08.29 03:59:08 37.9335 27.6433 4.1 -.- 2.8 -.- BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN)

2024.08.29 03:31:30 34.7768 24.8623 5.0 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

2024.08.29 03:22:35 38.0700 37.5147 13.4 -.- 1.2 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

2024.08.29 03:14:14 39.2800 41.1470 8.0 -.- 1.3 -.- ONPINAR-VARTO (MUS)

2024.08.29 02:51:46 38.4787 37.3383 5.0 -.- 2.0 -.- YARIMCA-DARENDE (MALATYA)

2024.08.29 02:09:53 38.8857 43.5393 5.0 -.- 3.1 3.2 COLPAN-(VAN)

2024.08.29 01:53:00 34.9427 32.4255 11.6 -.- 1.7 -.- KIBRIS RUM KESIMI

2024.08.29 01:49:35 40.8262 31.7928 14.5 -.- 1.6 -.- TASCILAR-(BOLU)

2024.08.29 01:18:19 38.1758 36.6128 29.8 -.- 1.1 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.08.29 00:48:23 37.0293 28.3292 5.0 -.- 1.2 -.- GOKCE-ULA (MUGLA)