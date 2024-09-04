Son depremler! 4 Eylül 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 4 Eylül 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 4 Eylül 2024 Türkiye'deki depremler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.09.2024 - 09:34
Son depremler! 4 Eylül 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 4 Eylül'de meydana gelen depremler...

4 EYLÜL'DE TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:35:10  37.1550   37.0057        0.0      -.-  1.8  -.-   ATALAR-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)             

07:42:37  38.2907   38.1688        9.3      -.-  2.0  -.-   IKIZCE-YESILYURT (MALATYA)                

07:38:10  40.1658   27.4302       13.3      -.-  2.7  -.-   TAHTALI-GONEN (BALIKESIR)                 

06:56:37  37.1883   36.0133        7.7      -.-  1.7  -.-   BIRKENT-CEYHAN (ADANA)                    

06:26:37  39.0962   37.7850       10.4      -.-  2.0  -.-   TASLI-KANGAL (SIVAS)                      

06:01:43  38.1668   36.7698        7.7      -.-  1.9  -.-   YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)             

03:01:18  36.7010   27.7458       13.8      -.-  2.6  -.-   DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)            

02:10:24  37.8930   28.6922        3.0      -.-  1.3  -.-   BUCAKKOY-KUYUCAK (AYDIN)                  

00:49:51  36.1845   36.1872        5.3      -.-  2.5  -.-   KURUYER-(HATAY)                           

00:29:52  34.6295   32.3430       17.6      -.-  4.9  4.8   AKDENIZ                                   


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