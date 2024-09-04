Son depremler! 4 Eylül 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 04.09.2024 - 09:34

Güncelleme: 04.09.2024 - 09:34

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 4 Eylül'de meydana gelen depremler...

4 EYLÜL'DE TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:35:10 37.1550 37.0057 0.0 -.- 1.8 -.- ATALAR-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)

07:42:37 38.2907 38.1688 9.3 -.- 2.0 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA)

07:38:10 40.1658 27.4302 13.3 -.- 2.7 -.- TAHTALI-GONEN (BALIKESIR)

06:56:37 37.1883 36.0133 7.7 -.- 1.7 -.- BIRKENT-CEYHAN (ADANA)

06:26:37 39.0962 37.7850 10.4 -.- 2.0 -.- TASLI-KANGAL (SIVAS)

06:01:43 38.1668 36.7698 7.7 -.- 1.9 -.- YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

03:01:18 36.7010 27.7458 13.8 -.- 2.6 -.- DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)

02:10:24 37.8930 28.6922 3.0 -.- 1.3 -.- BUCAKKOY-KUYUCAK (AYDIN)

00:49:51 36.1845 36.1872 5.3 -.- 2.5 -.- KURUYER-(HATAY)

00:29:52 34.6295 32.3430 17.6 -.- 4.9 4.8 AKDENIZ