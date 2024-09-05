Son depremler! 5 Eylül 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 5 Eylül 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 5 Eylül 2024 Türkiye'deki depremler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.09.2024 - 09:22
Son depremler! 5 Eylül 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 5 Eylül'de meydana gelen depremler...

5 EYLÜL'DE TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:14:28    -.-  1.7  -.-   YAYLACIK-(HATAY)                        

07:52:58   -.-  1.7  -.-   KARAYILAN-ISKENDERUN (HATAY)            

07:33:27   -.-  1.7  -.-   YUNANISTAN                              

06:21:23    -.-  1.3  -.-   AKDAM-CEYHAN (ADANA)                    

06:00:30   -.-  2.0  -.-   MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)        

05:48:40   -.-  2.5  -.-   DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA)                

05:46:27   -.-  1.2  -.-   SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)              

05:44:11   -.-  2.9  -.-   CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)          

05:24:12    -.-  1.8  -.-   BASDIREK-DARENDE (MALATYA)              

04:47:15   -.-  2.7  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                   

04:42:29  -.-  3.3  3.2   KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)        

04:40:40   -.-  1.4  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)              

04:38:40   -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                              

03:24:48      -.-  1.3  -.-   BANDIRMA KORFEZI (MARMARA DENIZI)       

02:41:50    -.-  1.7  -.-   KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)         

02:36:41  -.-  1.6  -.-   KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA)                

02:26:29   -.-  1.3  -.-   TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)              

02:03:07   -.-  2.2  -.-   BUYUKISIKLAR-SOMA (MANISA)              

01:46:06    -.-  1.5  -.-   SEYITOBA-SARUHANLI (MANISA)             

01:37:01    -.-  1.5  -.-   KARADERE-(KAHRAMANMARAS)                

01:30:33    -.-  2.2  -.-   BAKACIK-EDREMIT (VAN)                   

01:10:22    -.-  2.4  -.-   DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)        

01:03:06   -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                 

00:27:36    -.-  1.5  -.-   GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)           


Etiketler: #deprem #deprem mi oldu #depremler #Son depremler

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