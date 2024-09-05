Son depremler! 5 Eylül 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 5 Eylül 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 5 Eylül 2024 Türkiye'deki depremler...
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 5 Eylül'de meydana gelen depremler...
5 EYLÜL'DE TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
08:14:28 -.- 1.7 -.- YAYLACIK-(HATAY)
07:52:58 -.- 1.7 -.- KARAYILAN-ISKENDERUN (HATAY)
07:33:27 -.- 1.7 -.- YUNANISTAN
06:21:23 -.- 1.3 -.- AKDAM-CEYHAN (ADANA)
06:00:30 -.- 2.0 -.- MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
05:48:40 -.- 2.5 -.- DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA)
05:46:27 -.- 1.2 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
05:44:11 -.- 2.9 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
05:24:12 -.- 1.8 -.- BASDIREK-DARENDE (MALATYA)
04:47:15 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
04:42:29 -.- 3.3 3.2 KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
04:40:40 -.- 1.4 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
04:38:40 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI
03:24:48 -.- 1.3 -.- BANDIRMA KORFEZI (MARMARA DENIZI)
02:41:50 -.- 1.7 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
02:36:41 -.- 1.6 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA)
02:26:29 -.- 1.3 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)
02:03:07 -.- 2.2 -.- BUYUKISIKLAR-SOMA (MANISA)
01:46:06 -.- 1.5 -.- SEYITOBA-SARUHANLI (MANISA)
01:37:01 -.- 1.5 -.- KARADERE-(KAHRAMANMARAS)
01:30:33 -.- 2.2 -.- BAKACIK-EDREMIT (VAN)
01:10:22 -.- 2.4 -.- DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
01:03:06 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
00:27:36 -.- 1.5 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
En Çok Okunan Haberler
-
- Araştırma şirketi son anketini açıkladı!
- Ünlü anket şirketinden 'Mansur Yavaş' çıkışı
- ODTÜ birincisinin konuşması gündem oldu
- AKP'li Güler kürsüye çıktı, yurttaş alanı terk etti
- Oyuncu Umut Avcı hayatını kaybetti
- İşte güncel oranlar…
- Birçok ünlü ismin katılacağı düğünden ilk kareler
- CHP'den tek ismi önerdi
- 'Ya siz FETÖ artığısınız ya da çer çöp sizsiniz!'
- Savaş gemisi komutanı görevden alındı!