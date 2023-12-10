Son depremler! Deprem mi oldu? 10 Aralık 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 10 Aralık 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 10 Aralık 2023 Türkiye'deki depremler…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.12.2023 - 09:02
Son depremler! Deprem mi oldu? 10 Aralık 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 10 Aralık'da meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 10 Aralık'ta meydana gelen depremler...

10 ARALIK'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

 08:21:54  -.-  2.8  -.-   HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 

 08:04:33  -.-  2.2  -.-   DAGDUZU-(HATAY)                                 

 06:34:21  -.-  2.1  -.-   AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                

 06:26:13  -.-  1.8  -.-   KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)                          

 06:02:27  -.-  1.7  -.-   DOGAN-(MUGLA)                                   

 06:01:02  -.-  3.1  -.-   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                      

 05:58:55  -.-  3.8  -.-   AKDENIZ                                         

 04:38:06  -.-  1.7  -.-   HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 

 04:19:36  -.-  1.4  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                   

 04:09:55  -.-  1.4  -.-   ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                 

 03:53:23  -.-  1.0  -.-   DAGLICA-KOZAN (ADANA)                           

 03:28:41  -.-  2.4  -.-   ILHANKOY-ERDEK (BALIKESIR)                      

 03:08:33  -.-  1.6  -.-   KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               

 02:28:21  -.-  1.7  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                 

 01:35:01  -.-  1.4  -.-   HISARKALE-DARENDE (MALATYA)                     

 01:22:58  -.-  2.8  -.-   GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                

 01:19:25  -.-  2.0  -.-   IGDE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   

 01:18:35  -.-  2.3  -.-   GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                

 00:53:43  -.-  1.7  -.-   BEKTASOGLU-(CORUM)                              

 00:46:14  -.-  1.3  -.-   KUMLUCA-SARAYKOY (DENIZLI)                      

 00:37:10  -.-  2.2  -.-   CICEKLIDERE-SUMBAS (OSMANIYE)                   

 00:22:21  -.-  1.8  -.-   KOZLUCA-AKCADAG (MALATYA)                  


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