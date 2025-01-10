Son depremler! Deprem mi oldu? 10 Ocak 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 10 Ocak 2025 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 10 Ocak 2025 Türkiye'deki depremler…

Son depremler! Deprem mi oldu? 10 Ocak 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.01.2025 - 09:04

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 10 Ocak'ta meydana gelen depremler...

10  OCAK'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2025.01.10 08:40:09  38.4652   39.0582       13.7      -.-  2.9  -.-   OKSUZUSAGI-(ELAZIG)                               

2025.01.10 07:39:53  38.1998   38.4760        5.4      -.-  1.6  -.-   GULUMUSAGI-(MALATYA)                              

2025.01.10 07:14:22  38.1280   36.9393       18.3      -.-  1.3  -.-   TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     

2025.01.10 07:08:50  35.9597   35.9577       12.3      -.-  3.9  3.9   DENIZGOREN-YAYLADAGI (HATAY)                      

2025.01.10 06:52:45  38.4487   37.4888       17.8      -.-  1.2  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           

2025.01.10 06:47:13  39.8727   41.7700        3.3      -.-  1.4  -.-   TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM)                      

2025.01.10 06:45:57  38.4227   37.5083       10.5      -.-  1.3  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           

2025.01.10 06:45:12  36.9767   28.2693        5.4      -.-  1.1  -.-   CAMLI-MARMARIS (MUGLA)                            

2025.01.10 06:44:20  39.8343   41.7628        2.3      -.-  2.9  -.-   TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM)                      

2025.01.10 06:05:31  37.1108   28.7203       14.0      -.-  1.2  -.-   TURGUT-ULA (MUGLA)                                

2025.01.10 05:49:13  37.1753   28.7967       11.7      -.-  1.2  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                

2025.01.10 05:45:58  37.5327   38.6325        8.7      -.-  2.9  -.-   KAVALIK-HILVAN (SANLIURFA)                        

2025.01.10 05:37:31  38.4227   37.4970        5.2      -.-  1.0  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           

2025.01.10 05:35:30  41.2938   23.8832        6.6      -.-  1.6  -.-   YUNANISTAN                                        

2025.01.10 05:12:13  38.1192   36.6385        5.0      -.-  1.3  -.-   KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 

2025.01.10 05:09:00  38.6912   27.0337        8.9      -.-  1.6  -.-   HATUNDERE-MENEMEN (IZMIR)                         

2025.01.10 05:07:04  38.3638   37.6048        5.0      -.-  1.4  -.-   YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                  

2025.01.10 04:44:14  40.7092   32.8460        5.0      -.-  2.0  -.-   KISAC-CERKES (CANKIRI)                            

2025.01.10 04:30:53  39.0598   23.0803       17.8      -.-  2.0  -.-   YUNANISTAN                                        

2025.01.10 04:30:14  37.0423   36.9377        7.3      -.-  1.3  -.-   KUZOLUK-NURDAGI (GAZIANTEP)                       

2025.01.10 04:08:56  39.0907   40.7403       11.1      -.-  0.8  -.-   ALATEPE-(BINGOL)                                  

2025.01.10 04:07:52  38.4097   37.5113        5.0      -.-  0.9  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           

2025.01.10 04:01:55  37.9000   38.1792       20.5      -.-  0.9  -.-   YAZIBASI-(ADIYAMAN)                               

2025.01.10 03:48:38  38.4143   37.4962        5.0      -.-  2.2  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           

2025.01.10 02:56:15  38.4902   26.8363        5.6      -.-  1.1  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        

2025.01.10 02:43:14  41.0460   39.7125       15.4      -.-  1.8  -.-   TRABZON (TRABZON)                                 

2025.01.10 02:41:06  38.4408   37.4662       15.4      -.-  1.1  -.-   YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)                        

2025.01.10 02:36:28  38.1050   37.6095        4.7      -.-  1.4  -.-   TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)             

2025.01.10 02:07:28  36.0863   28.0970        2.0      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           

2025.01.10 01:53:17  39.6978   26.3753       10.2      -.-  1.6  -.-   BOZELI-EZINE (CANAKKALE)                          

2025.01.10 01:43:56  38.4088   37.4958        5.0      -.-  1.2  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           

2025.01.10 01:32:16  38.4598   37.6143        5.0      -.-  1.2  -.-   BALABAN-DARENDE (MALATYA)                         

2025.01.10 01:05:23  36.7093   36.1602       10.2      -.-  1.1  -.-   KARAYILAN-ISKENDERUN (HATAY)                      

2025.01.10 00:53:45  38.0745   38.1360       16.3      -.-  1.1  -.-   YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA)                     

2025.01.10 00:27:57  38.5330   28.2330        5.4      -.-  1.8  -.-   DURASILLI-SALIHLI (MANISA)                        

2025.01.10 00:25:51  38.4203   37.4505        5.4      -.-  1.3  -.-   YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)                        


Etiketler: #deprem mi oldu #deprem #Son depremler

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