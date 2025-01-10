Son depremler! Deprem mi oldu? 10 Ocak 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 10.01.2025 - 09:04

Güncelleme: 10.01.2025 - 09:04

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 10 Ocak'ta meydana gelen depremler...

10 OCAK'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2025.01.10 08:40:09 38.4652 39.0582 13.7 -.- 2.9 -.- OKSUZUSAGI-(ELAZIG)

2025.01.10 07:39:53 38.1998 38.4760 5.4 -.- 1.6 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA)

2025.01.10 07:14:22 38.1280 36.9393 18.3 -.- 1.3 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2025.01.10 07:08:50 35.9597 35.9577 12.3 -.- 3.9 3.9 DENIZGOREN-YAYLADAGI (HATAY)

2025.01.10 06:52:45 38.4487 37.4888 17.8 -.- 1.2 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)

2025.01.10 06:47:13 39.8727 41.7700 3.3 -.- 1.4 -.- TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM)

2025.01.10 06:45:57 38.4227 37.5083 10.5 -.- 1.3 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)

2025.01.10 06:45:12 36.9767 28.2693 5.4 -.- 1.1 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA)

2025.01.10 06:44:20 39.8343 41.7628 2.3 -.- 2.9 -.- TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM)

2025.01.10 06:05:31 37.1108 28.7203 14.0 -.- 1.2 -.- TURGUT-ULA (MUGLA)

2025.01.10 05:49:13 37.1753 28.7967 11.7 -.- 1.2 -.- KARACAOREN-(MUGLA)

2025.01.10 05:45:58 37.5327 38.6325 8.7 -.- 2.9 -.- KAVALIK-HILVAN (SANLIURFA)

2025.01.10 05:37:31 38.4227 37.4970 5.2 -.- 1.0 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)

2025.01.10 05:35:30 41.2938 23.8832 6.6 -.- 1.6 -.- YUNANISTAN

2025.01.10 05:12:13 38.1192 36.6385 5.0 -.- 1.3 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2025.01.10 05:09:00 38.6912 27.0337 8.9 -.- 1.6 -.- HATUNDERE-MENEMEN (IZMIR)

2025.01.10 05:07:04 38.3638 37.6048 5.0 -.- 1.4 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)

2025.01.10 04:44:14 40.7092 32.8460 5.0 -.- 2.0 -.- KISAC-CERKES (CANKIRI)

2025.01.10 04:30:53 39.0598 23.0803 17.8 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN

2025.01.10 04:30:14 37.0423 36.9377 7.3 -.- 1.3 -.- KUZOLUK-NURDAGI (GAZIANTEP)

2025.01.10 04:08:56 39.0907 40.7403 11.1 -.- 0.8 -.- ALATEPE-(BINGOL)

2025.01.10 04:07:52 38.4097 37.5113 5.0 -.- 0.9 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)

2025.01.10 04:01:55 37.9000 38.1792 20.5 -.- 0.9 -.- YAZIBASI-(ADIYAMAN)

2025.01.10 03:48:38 38.4143 37.4962 5.0 -.- 2.2 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)

2025.01.10 02:56:15 38.4902 26.8363 5.6 -.- 1.1 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)

2025.01.10 02:43:14 41.0460 39.7125 15.4 -.- 1.8 -.- TRABZON (TRABZON)

2025.01.10 02:41:06 38.4408 37.4662 15.4 -.- 1.1 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)

2025.01.10 02:36:28 38.1050 37.6095 4.7 -.- 1.4 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2025.01.10 02:07:28 36.0863 28.0970 2.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ

2025.01.10 01:53:17 39.6978 26.3753 10.2 -.- 1.6 -.- BOZELI-EZINE (CANAKKALE)

2025.01.10 01:43:56 38.4088 37.4958 5.0 -.- 1.2 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)

2025.01.10 01:32:16 38.4598 37.6143 5.0 -.- 1.2 -.- BALABAN-DARENDE (MALATYA)

2025.01.10 01:05:23 36.7093 36.1602 10.2 -.- 1.1 -.- KARAYILAN-ISKENDERUN (HATAY)

2025.01.10 00:53:45 38.0745 38.1360 16.3 -.- 1.1 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA)

2025.01.10 00:27:57 38.5330 28.2330 5.4 -.- 1.8 -.- DURASILLI-SALIHLI (MANISA)

2025.01.10 00:25:51 38.4203 37.4505 5.4 -.- 1.3 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)