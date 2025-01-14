Son depremler! Deprem mi oldu? 14 Ocak 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 14.01.2025 - 09:08

Güncelleme: 14.01.2025 - 09:08

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 14 Ocak'ta meydana gelen depremler...

14 OCAK'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

06:45:47 -.- 1.5 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN)

06:45:12 -.- 1.4 -.- KARAOGLANLI-SALIHLI (MANISA)

06:31:08 -.- 1.4 -.- TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA)

06:03:34 -.- 1.2 -.- SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA)

06:00:07 -.- 1.4 -.- BELPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP)

05:26:04 -.- 2.4 -.- AKDENIZ

05:23:36 -.- 1.5 -.- ALTINBASAK-PASINLER (ERZURUM)

05:15:02 -.- 1.5 -.- HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

04:41:21 -.- 1.3 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)

04:35:19 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI

04:21:12 -.- 1.8 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

03:26:10 -.- 1.1 -.- ORHANIYE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

02:54:43 -.- 1.8 -.- NILUFER (BURSA)

02:53:19 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

02:52:32 -.- 1.1 -.- TORUNLU-SALIHLI (MANISA)

02:42:57 -.- 1.6 -.- DURASILLI-SALIHLI (MANISA)

02:24:44 -.- 1.4 -.- BUYUKOBA-ILGIN (KONYA)

02:19:52 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)