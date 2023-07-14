Son depremler! Deprem mi oldu? 14 Temmuz 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 14.07.2023 - 09:40

Güncelleme: 14.07.2023 - 09:40

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 14 Temmuz'da meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 14 Temmuz'da meydana gelen depremler...

14 TEMMUZ'DA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

09:09:17 -.- 1.6 -.- YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

08:57:34 -.- 1.6 -.- AKYAKA-BOZDOGAN (AYDIN)

08:54:17 -.- 1.7 -.- CERKEZ SULTANIYE-SOMA (MANISA)

08:46:35 -.- 1.9 -.- SOFULAR-CAMELI (DENIZLI)

08:45:16 -.- 1.3 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)

08:43:46 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

08:19:49 -.- 1.7 -.- ARSLANBEY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

08:14:24 -.- 3.0 2.8 DEMIRCILER-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

08:02:30 -.- 1.6 -.- HACIHASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

07:34:48 -.- 1.7 -.- YAYLACIK-(HATAY)

06:52:28 -.- 1.7 -.- SUCATI-GURUN (SIVAS)

06:51:14 -.- 1.8 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)

06:28:24 -.- 1.7 -.- CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY)

06:08:38 -.- 1.5 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS)

06:06:04 -.- 1.4 -.- HUYUKLU-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

06:02:50 -.- 2.0 -.- YONCAPINAR-MADEN (ELAZIG)

05:53:35 -.- 1.6 -.- ORTABURUN-CINARCIK (YALOVA)

05:50:47 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI

05:15:35 -.- 2.3 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)

05:12:42 -.- 2.2 -.- KOS ADASI (AKDENIZ)

05:10:43 -.- 1.4 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA)

05:09:32 -.- 1.8 -.- KURTLUSOGUKSU-KIRIKHAN (HATAY)

04:39:59 -.- 2.1 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)

04:38:48 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

04:33:19 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

04:13:34 -.- 2.0 -.- KADILAR-MENGEN (BOLU)

03:59:30 -.- 1.4 -.- MAHMUTBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

03:52:01 -.- 1.1 -.- YALINCA-TEKMAN (ERZURUM)

03:50:23 -.- 2.3 -.- AKDENIZ

03:37:37 -.- 1.7 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)

03:30:28 -.- 1.6 -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

03:07:46 -.- 0.9 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

03:00:52 -.- 1.1 -.- BASPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP)

02:56:45 -.- 1.3 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)

02:49:24 -.- 2.7 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

02:32:08 -.- 1.1 -.- KARABIGA ACIKLARI-CANAKKALE (MARMARA DENIZI)

02:28:17 -.- 1.5 -.- AKDENIZ

02:27:08 -.- 2.3 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

02:23:08 -.- 1.8 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)

02:21:48 -.- 1.3 -.- AKCAKOYUNLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

02:20:19 -.- 1.5 -.- AKDENIZ

02:16:15 -.- 1.0 -.- OVACIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

02:12:19 -.- 1.9 -.- KUZUCAK-(KAHRAMANMARAS)

02:08:41 -.- 1.7 -.- DENIZKOY-DIKILI (IZMIR)

02:06:10 -.- 1.7 -.- KARTAL-(KAHRAMANMARAS)

02:00:40 -.- 2.2 -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

02:00:22 -.- 1.2 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA)

01:54:46 -.- 1.3 -.- OSMANDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

01:51:39 -.- 1.2 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS)

01:39:48 -.- 1.0 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)

01:38:28 -.- 1.4 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)

01:37:08 -.- 1.5 -.- YENISAKRAN-ALIAGA (IZMIR)

01:27:44 -.- 1.5 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG)

01:19:59 -.- 0.9 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

00:45:22 -.- 1.6 -.- KARLISU-(HATAY)

00:39:52 -.- 1.8 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

00:27:50 -.- 1.6 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

00:24:16 -.- 1.4 -.- GOZPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

00:01:42 -.- 1.4 -.- AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)