Son depremler! Deprem mi oldu? 20 Temmuz 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 20 Temmuz 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 20 Temmuz 2023 Türkiye'deki depremler…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.07.2023 - 09:26
Son depremler! Deprem mi oldu? 20 Temmuz 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
Abone Ol google-news

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 20 Temmuz'da meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 20 Temmuz'da meydana gelen depremler...

20 TEMMUZ'DA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

07:49:09 -.-  2.1  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)        

07:39:17 -.-  1.9  -.-   PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)   

07:32:37 -.-  2.3  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)            

07:06:59 -.-  1.5  -.-   ILICA-DARENDE (MALATYA)             

06:45:44 -.-  1.5  -.-   YAGMURLU-AKCADAG (MALATYA)          

06:37:07 -.-  2.0  -.-   KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)      

06:34:42 -.-  2.6  -.-   ARHAVI ACIKLARI-ARTVIN (KARADENIZ)  

06:22:47 -.-  1.3  -.-   KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)     

06:12:25 -.-  1.8  -.-   DUTLU-AKCADAG (MALATYA)             

06:04:07 -.-  1.5  -.-   TOPALLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)    

05:41:34 -.-  1.9  -.-   AHMETCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)     

05:39:08 -.-  2.3  -.-   ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)           

05:35:18 -.-  1.5  -.-   KUSHANE-(ELAZIG)                    

05:25:59 -.-  1.5  -.-   KILICKAYA-(ERZINCAN)                

05:17:36 -.-  1.2  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)            

04:36:21 -.-  1.6  -.-   AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)      

03:47:03 -.-  1.4  -.-   SOYSALLI-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)    

03:41:17 -.-  1.3  -.-   SOFULAR-CAMELI (DENIZLI)            

03:26:26 -.-  1.5  -.-   CIGLI-(KAHRAMANMARAS)               

03:19:33 -.-  1.2  -.-   KURTLUSOGUKSU-KIRIKHAN (HATAY)      

03:10:33 -.-  1.3  -.-   GUNGOREN-(BINGOL)                   

03:06:11 -.-  1.0  -.-   YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)          

02:53:38 -.-  2.1  -.-   GULUMUSAGI-(MALATYA)                

02:10:48 -.-  1.3  -.-   GULOVA-KUMLU (HATAY)                

02:04:40 -.-  1.5  -.-   TESVIKIYE-CINARCIK (YALOVA)         

01:53:48 -.-  1.5  -.-   KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)    

01:44:15 -.-  1.6  -.-   TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)          

01:42:34 -.-  1.1  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)           

01:30:25 -.-  1.0  -.-   KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)     

01:13:18 -.-  1.5  -.-   TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS)          

01:13:05 -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                             

00:49:29 -.-  1.6  -.-   BENLIDERE-BELEN (HATAY)             

00:27:41 -.-  1.6  -.-   YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN)        


deprem depremler son deprem Son depremler AFAD son depremler Kandilli son depremler Son depremler listesi

İlgili Haberler

Deprem bölgesinde tehlike çanları çalıyor: İkinci bir afetin ayak sesleri!

Deprem bölgesinde tehlike çanları çalıyor: İkinci bir afetin ayak sesleri!
Kuşadası Sokak Festivali’nin geliri depremzedelere gidecek

Kuşadası Sokak Festivali’nin geliri depremzedelere gidecek
Depremden sağ kurtulmuştu: SMA’lı Güneş bebek tedavi olmayı bekliyor

Depremden sağ kurtulmuştu: SMA’lı Güneş bebek tedavi olmayı bekliyor

En Çok Okunan Haberler