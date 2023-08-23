Son depremler! Deprem mi oldu? 23 Ağustos 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 23.08.2023 - 09:29

Güncelleme: 23.08.2023 - 09:29

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 23 Ağustos'ta meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 23 Ağustos'ta meydana gelen depremler...

23 AĞUSTOS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

09:07:03 -.- 2.3 -.- KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERI)

09:03:38 -.- 3.2 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS)

08:15:21 -.- 1.2 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA)

08:10:32 -.- 2.7 -.- YENICE-(MUGLA)

07:36:17 -.- 1.6 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)

07:17:34 -.- 2.0 -.- BUYUKSOBECIMEN-SARIZ (KAYSERI)

07:02:35 -.- 3.5 -.- YESILYAYLA-CELIKHAN (ADIYAMAN)

07:01:41 -.- 2.4 -.- TURKCAYIRI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

06:28:54 -.- 2.0 -.- CAKMAK-NURDAGI (GAZIANTEP)

06:21:01 -.- 1.8 -.- ERMISLER-(VAN)

06:16:21 -.- 1.8 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

06:15:51 -.- 1.8 -.- UZUNSAVAT-(BINGOL)

06:15:32 -.- 1.7 -.- ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

05:45:20 -.- 1.4 -.- DAMIZLIK-SARIZ (KAYSERI)

05:25:13 -.- 1.7 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

05:22:08 -.- 1.9 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)

05:11:34 -.- 1.6 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

05:01:26 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI

04:58:46 -.- 0.9 -.- KOCKONAGI-MADEN (ELAZIG)

04:44:28 -.- 2.1 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS)

04:19:43 -.- 1.8 -.- BUYUKHIRKA-ALACA (CORUM)

03:54:31 -.- 2.0 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)

03:51:24 -.- 2.0 -.- SARIOT-KALE (MALATYA)

03:42:15 -.- 2.0 -.- PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN)

03:38:22 -.- 1.3 -.- ALINCIK-ALTINTAS (KUTAHYA)

03:37:58 -.- 2.3 -.- CAMSARI-KIRIKHAN (HATAY)

03:32:55 -.- 2.2 -.- YENICE-(MUGLA)

03:28:31 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

03:27:41 -.- 1.7 -.- PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN)

03:24:21 -.- 1.0 -.- BAGYAKA-(MUGLA)

03:19:27 -.- 2.7 -.- MESTAN-(ADIYAMAN)

03:04:56 -.- 1.4 -.- SARIYATAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

02:43:53 -.- 2.0 -.- SOGUTLUOZ-KIRIKHAN (HATAY)

02:42:07 -.- 1.4 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA)

02:32:09 -.- 1.2 -.- KARACAOREN-FETHIYE (MUGLA)

02:29:45 -.- 1.7 -.- KAZANLI-KARLIOVA (BINGOL)

02:13:10 -.- 1.5 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

02:05:14 -.- 1.9 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)

01:45:49 -.- 1.9 -.- BUYUKORTULU-SARIZ (KAYSERI)

01:38:30 -.- 1.3 -.- ELDELEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

01:35:17 -.- 1.6 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI

01:32:31 -.- 1.5 -.- SUCATI-GURUN (SIVAS)

01:26:37 -.- 1.6 -.- MELIKLER-SUTCULER (ISPARTA)

01:23:16 -.- 2.0 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)

01:13:21 -.- 2.0 -.- AKDENIZ

01:10:54 -.- 1.3 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)

00:55:29 -.- 1.8 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)

00:51:40 -.- 2.0 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)

00:50:07 -.- 2.0 -.- YENIBAGYAKA-(MUGLA)

00:48:45 -.- 2.5 -.- AKDENIZ

00:30:16 -.- 1.8 -.- TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)

00:20:38 -.- 1.8 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)