Son depremler! Deprem mi oldu? 23 Aralık 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 23 Aralık 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 23 Aralık 2024 Türkiye'deki depremler…

Son depremler! Deprem mi oldu? 23 Aralık 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.12.2024 - 09:21

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 23 Aralık'da meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 23 Aralık'da meydana gelen depremler...

23 ARALIK TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

09:06:08 -.-  2.0  -.-   ESENLER-BEYAGAC (DENIZLI)                         

08:40:37 -.-  1.7  -.-   AGALAROBASI-ISLAHIYE (GAZIANTEP)                  

08:39:14 -.-  2.2  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 

08:07:10 -.-  1.3  -.-   BOZHUYUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

07:12:01 -.-  2.0  -.-   CINARCIK (YALOVA)                                 

06:42:03 -.-  1.8  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                            

06:30:22 -.-  1.9  -.-   FESLEGEN-MILAS (MUGLA)                            

06:10:23 -.-  1.9  -.-   EYUPLER-KOPRUKOY (ERZURUM)                        

06:01:41 -.-  1.5  -.-   DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)         

05:45:07 -.-  1.7  -.-   UZUMLU-(MALATYA)                                  

05:37:12 -.-  1.8  -.-   OREN-AKCADAG (MALATYA)                            

05:23:50 -.-  2.0  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

05:20:10 -.-  2.9  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                

04:17:07 -.-  1.9  -.-   BOGURTLEN-YAZIHAN (MALATYA)                       

04:01:50 -.-  1.4  -.-   OZBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                    

03:58:33 -.-  1.9  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                            

03:54:44 -.-  1.6  -.-   DURASILLI-SALIHLI (MANISA)                        

03:39:43 -.-  1.5  -.-   KEPEZ-AKCADAG (MALATYA)                           

03:09:37 -.-  1.6  -.-   HACIMUSTAFA-(KAHRAMANMARAS)                       

01:40:14 -.-  2.1  -.-   ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)                      

01:37:47 -.-  2.5  -.-   CANAKCI-KALE (MALATYA)                            

01:24:57 -.-  2.8  -.-   EYUPLER-KOPRUKOY (ERZURUM)                        

01:15:55 -.-  1.8  -.-   DURASILLI-SALIHLI (MANISA)           


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