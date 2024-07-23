Son depremler! Deprem mi oldu? 23 Temmuz 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 23.07.2024 - 09:23

Güncelleme: 23.07.2024 - 09:23

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 23 Temmuz'da meydana gelen depremler...

23 TEMMUZ'DA MEDYANA GELEN DEPREMLER

08:53:13 -.- 1.6 -.- BOZELI-EZINE (CANAKKALE)

08:32:49 -.- 2.2 -.- MURATBAGI-KOVANCILAR (ELAZIG)

08:15:49 -.- 1.9 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)

07:33:10 -.- 1.9 -.- MURATBAGI-KOVANCILAR (ELAZIG)

07:28:52 -.- 2.0 -.- GUMUSKAYNAK-PALU (ELAZIG)

07:27:47 -.- 2.2 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

07:08:07 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

07:07:54 -.- 2.4 -.- KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA)

07:03:18 -.- 1.6 -.- ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

07:02:36 -.- 1.4 -.- BUYUKKIZILCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

06:23:59 -.- 2.6 -.- ERMENISTAN

06:07:28 -.- 1.3 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)

05:36:14 -.- 1.5 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

05:12:13 -.- 1.3 -.- TASBOGAZ-AYVACIK (CANAKKALE)

04:28:50 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI

04:07:16 -.- 1.2 -.- AKDENIZ (MERSIN)

03:16:30 -.- 1.8 -.- YUNANISTAN

03:08:31 -.- 1.8 -.- KIRGIL-EMET (KUTAHYA)

02:21:42 -.- 1.9 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)

02:17:57 -.- 1.0 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

02:04:49 -.- 1.2 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

01:31:04 -.- 1.3 -.- POLATDERESI-DOGANSEHIR (MALATYA)

01:11:29 -.- 1.8 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)

00:51:09 -.- 2.1 -.- KATRANCI-ESKIL (AKSARAY)

00:36:34 -.- 1.8 -.- KARAGOMLEK-EZINE (CANAKKALE)