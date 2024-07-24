Son depremler! Deprem mi oldu? 24 Temmuz 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 24 Temmuz 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 24 Temmuz 2024 Türkiye'deki depremler…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.07.2024 - 08:54
Son depremler! Deprem mi oldu? 24 Temmuz 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 24 Temmuz'da meydana gelen depremler...

24 TEMMUZ'DA MEDYANA GELEN DEPREMLER

08:45:57  -.-  3.0  3.0   GUROBASI-DOGANSEHIR (MALATYA)                     

08:17:59   -.-  2.8  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                            

08:06:47    -.-  1.7  -.-   CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                    

07:27:05   -.-  2.4  -.-   YUNANISTAN                                        

06:17:51  -.-  2.0  -.-   SUCUALI-TERCAN (ERZINCAN)                         

06:01:52  -.-  2.4  -.-   YELDEGIRMENI-ADAKLI (BINGOL)                      

05:03:58   -.-  2.1  -.-   HUDUTKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)                     

04:55:45  -.-  1.6  -.-   SEYFE-SULUOVA (AMASYA)                            

04:20:29   -.-  1.4  -.-   BALIKALAN-NURDAGI (GAZIANTEP)                     

04:02:23   -.-  2.0  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)                      

03:18:10   -.-  1.7  -.-   YUKARIBOZKUYU-KADIRLI (OSMANIYE)                  

03:16:50  -.-  1.7  -.-   BAHCELI-EZINE (CANAKKALE)                         

03:15:16   -.-  2.5  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)                      

03:02:48  -.-  1.2  -.-   GOKTEPE-BIGA (CANAKKALE)                          

02:54:42   -.-  1.0  -.-   AKPINAR-TUFANBEYLI (ADANA)                        

02:33:37   -.-  1.9  2.0   AKDENIZ                                           

02:05:58   -.-  1.4  -.-   SAPACA-HONAZ (DENIZLI)                            

01:14:32  -.-  2.9  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

01:07:17   -.-  1.2  -.-   SARAYCIK-ISKILIP (CORUM)                          

01:06:48  -.-  1.9  -.-   YUNANISTAN                                        

01:03:45   -.-  2.5  -.-   YUNANISTAN                                        

00:45:54   -.-  1.2  -.-   YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               

00:39:45    -.-  3.8  3.6   YUNANISTAN                                        

00:17:55   -.-  1.5  -.-   SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)                      

00:00:12   -.-  1.6  -.-   AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   


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