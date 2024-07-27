Son depremler! Deprem mi oldu? 27 Temmuz 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 27.07.2024 - 12:27

Güncelleme: 27.07.2024 - 12:27

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 27 Temmuz'da meydana gelen depremler...

27 TEMMUZ'DA MEDYANA GELEN DEPREMLER

2024.07.27 09:45:16 25.7 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI

2024.07.27 09:34:44 9.3 -.- 3.2 -.- RUSYA

2024.07.27 08:45:02 5.3 -.- 4.0 GURCISTAN

2024.07.27 08:09:23 312.3 -.-2.6 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)

2024.07.27 07:37:33 60.6 -.- 2.2 -.- TURUNC-MARMARIS (MUGLA)

2024.07.27 07:10:36 69.5 -.- 3.2 -.- AKDENIZ

2024.07.27 06:17:53 5.3 -.- 1.5 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)

2024.07.27 05:57:51 6.0 -.- 1.8 -.- TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE)

2024.07.27 04:38:30 5.6 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI

2024.07.27 04:34:22 9.8 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2024.07.27 02:40:53 6.3 -.- 2.2 -.- GEZENEK-SENKAYA (ERZURUM)

2024.07.27 02:22:23 22.7 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2024.07.27 02:10:58 6.4 -.- 1.6 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.07.27 01:21:42 9.8 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2024.07.27 01:13:33 10.7 -.- 2.1 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI

2024.07.27 01:08:34 8.0 -.- 1.7 -.- BOLDAG-FINIKE (ANTALYA)

2024.07.27 00:13:36 5.0 -.- 1.7 -.- ORTAKOY-KAVAKLIDERE (MUGLA)