Son depremler! Deprem mi oldu? 27 Temmuz 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 27 Temmuz 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 27 Temmuz 2024 Türkiye'deki depremler…
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 27 Temmuz'da meydana gelen depremler...
27 TEMMUZ'DA MEDYANA GELEN DEPREMLER
2024.07.27 09:45:16 25.7 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI
2024.07.27 09:34:44 9.3 -.- 3.2 -.- RUSYA
2024.07.27 08:45:02 5.3 -.- 4.0 GURCISTAN
2024.07.27 08:09:23 312.3 -.-2.6 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
2024.07.27 07:37:33 60.6 -.- 2.2 -.- TURUNC-MARMARIS (MUGLA)
2024.07.27 07:10:36 69.5 -.- 3.2 -.- AKDENIZ
2024.07.27 06:17:53 5.3 -.- 1.5 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)
2024.07.27 05:57:51 6.0 -.- 1.8 -.- TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE)
2024.07.27 04:38:30 5.6 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI
2024.07.27 04:34:22 9.8 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2024.07.27 02:40:53 6.3 -.- 2.2 -.- GEZENEK-SENKAYA (ERZURUM)
2024.07.27 02:22:23 22.7 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2024.07.27 02:10:58 6.4 -.- 1.6 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2024.07.27 01:21:42 9.8 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2024.07.27 01:13:33 10.7 -.- 2.1 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
2024.07.27 01:08:34 8.0 -.- 1.7 -.- BOLDAG-FINIKE (ANTALYA)
2024.07.27 00:13:36 5.0 -.- 1.7 -.- ORTAKOY-KAVAKLIDERE (MUGLA)
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