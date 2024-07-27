Son depremler! Deprem mi oldu? 27 Temmuz 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 27 Temmuz 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 27 Temmuz 2024 Türkiye'deki depremler…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.07.2024 - 12:27
Son depremler! Deprem mi oldu? 27 Temmuz 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 27 Temmuz'da meydana gelen depremler...

27 TEMMUZ'DA MEDYANA GELEN DEPREMLER

2024.07.27 09:45:16  25.7      -.- 2.5  -.-   EGE DENIZI                                        

2024.07.27 09:34:44  9.3      -.-  3.2  -.-   RUSYA                                             

2024.07.27 08:45:02  5.3      -.-  4.0        GURCISTAN                                         

2024.07.27 08:09:23  312.3      -.-2.6  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2024.07.27 07:37:33  60.6      -.- 2.2  -.-   TURUNC-MARMARIS (MUGLA)                           

2024.07.27 07:10:36  69.5      -.- 3.2  -.-   AKDENIZ                                           

2024.07.27 06:17:53  5.3      -.-  1.5  -.-   FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)                    

2024.07.27 05:57:51  6.0      -.-  1.8  -.-   TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE)                      

2024.07.27 04:38:30  5.6      -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                                        

2024.07.27 04:34:22  9.8      -.-  2.4  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

2024.07.27 02:40:53  6.3      -.-  2.2  -.-   GEZENEK-SENKAYA (ERZURUM)                         

2024.07.27 02:22:23  22.7      -.- 2.1  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

2024.07.27 02:10:58  6.4      -.-  1.6  -.-   HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

2024.07.27 01:21:42  9.8      -.-  2.5  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

2024.07.27 01:13:33  10.7      -.- 2.1  -.-   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                        

2024.07.27 01:08:34  8.0      -.-  1.7  -.-   BOLDAG-FINIKE (ANTALYA)                           

2024.07.27 00:13:36  5.0      -.-  1.7  -.-   ORTAKOY-KAVAKLIDERE (MUGLA)         


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