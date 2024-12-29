Son depremler! Deprem mi oldu? 29 Aralık 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 29 Aralık 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 29 Aralık 2024 Türkiye'deki depremler…

Son depremler! Deprem mi oldu? 29 Aralık 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.12.2024 - 09:03

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 29 Aralık'da meydana gelen depremler... 

29 ARALIK TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN SON DEPREMLER

08:34:37  37.0778   28.8323        2.7      -.-  1.2  -.-   YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA)                            

08:32:01  38.3428   38.6480        9.5      -.-  1.8  -.-   DUZYOL-(MALATYA)                                  

07:24:03  40.3115   27.0283       15.2      -.-  2.1  -.-   DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE)                      

06:48:38  40.3053   27.0200       16.2      -.-  2.7  -.-   DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE)                      

06:24:46  39.0028   27.9192        9.5      -.-  2.1  -.-   YENICE-AKHISAR (MANISA)                           

03:53:26  38.1548   38.2612        8.4      -.-  1.5  -.-   ALTINTAS-CELIKHAN (ADIYAMAN)                      

03:37:05  38.5348   28.2645        8.6      -.-  2.0  -.-   DURASILLI-SALIHLI (MANISA)                        

03:15:11  35.3210   27.1530        5.9      -.-  4.2  4.3   AKDENIZ                                           

02:24:18  38.0598   38.2115        5.0      -.-  1.3  -.-   GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN)                       

02:06:58  37.1602   28.8522        8.6      -.-  1.4  -.-   BEYAGAC (DENIZLI)                                 

01:52:02  38.5158   28.2722        7.5      -.-  1.7  -.-   DURASILLI-SALIHLI (MANISA)                        


Etiketler: #deprem #deprem mi oldu #Son depremler

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