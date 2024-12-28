Gürcistan'da deprem... Kars'ta da hissedildi!
AFAD, Gürcistan'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin, Kars'ın Akyaka ilçesine 49.52 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği de kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Gürcistan'da saat 14.43 sıralarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kars'ın Akyaka ilçesine 49.52 kilometre uzaklıkta meydana gelen deprem, yerin 4.96 kilometre derinliğinde yaşandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 28, 2024
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [49.52 km] Akyaka (Kars)
Tarih:2024-12-28
Saat:14:43:59 TSİ
Enlem:41.32139 N
Boylam:43.96778 E
Derinlik:4.96 km
Detay:https://t.co/NaCwe06bg4@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: #afad #deprem #Gürcistan #Kars
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