Gürcistan'da deprem... Kars'ta da hissedildi!

AFAD, Gürcistan'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin, Kars'ın Akyaka ilçesine 49.52 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği de kaydedildi.

Gürcistan'da deprem... Kars'ta da hissedildi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.12.2024 - 15:32

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Gürcistan'da saat 14.43 sıralarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Kars'ın Akyaka ilçesine 49.52 kilometre uzaklıkta meydana gelen deprem, yerin 4.96 kilometre derinliğinde yaşandı. 


Etiketler: #afad #deprem #Gürcistan #Kars

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