Son depremler! Deprem mi oldu? 3 Eylül 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 3 Eylül 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 3 Eylül 2023 Türkiye'deki depremler…
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 3 Eylül'de meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 3 Eylül'de meydana gelen depremler...
3 EYLÜL'DE TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
08:09:08 -.- 1.9 -.- AHMETCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
07:41:58 -.- 2.0 -.- BOGURTLEN-YAZIHAN (MALATYA)
07:38:12 -.- 1.7 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)
07:32:09 -.- 1.8 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)
07:03:10 -.- 1.8 -.- DARICA-AKCADAG (MALATYA)
06:34:46 -.- 1.3 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
06:21:43 -.- 2.5 -.- AKDENIZ
05:25:11 -.- 2.1 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)
04:59:45 -.- 2.3 -.- GURPINAR-KOZLUK (BATMAN)
04:51:37 -.- 1.6 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
04:14:17 -.- 1.1 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
04:03:34 -.- 1.4 -.- KARAHAMZALI-KOZAN (ADANA)
03:28:51 -.- 2.7 -.- MIRZAAGA-SARIZ (KAYSERI)
03:00:36 -.- 1.5 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
02:23:38 -.- 1.2 -.- OSMANCIK-KADINHANI (KONYA)
01:42:16 -.- 2.3 -.- KUP-ALADAG (ADANA)
00:43:24 -.- 1.8 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
00:40:43 -.- 1.4 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)
00:20:57 -.- 1.9 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
00:15:46 -.- 2.1 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
2023.09.02-.- 1.4 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
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