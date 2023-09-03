Son depremler! Deprem mi oldu? 3 Eylül 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 3 Eylül 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 3 Eylül 2023 Türkiye'deki depremler…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.09.2023 - 09:01
Son depremler! Deprem mi oldu? 3 Eylül 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 3 Eylül'de meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 3 Eylül'de meydana gelen depremler...

3 EYLÜL'DE TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:09:08  -.-  1.9  -.-   AHMETCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

07:41:58  -.-  2.0  -.-   BOGURTLEN-YAZIHAN (MALATYA)                       

07:38:12  -.-  1.7  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           

07:32:09  -.-  1.8  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           

07:03:10  -.-  1.8  -.-   DARICA-AKCADAG (MALATYA)                          

06:34:46  -.-  1.3  -.-   HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   

06:21:43  -.-  2.5  -.-   AKDENIZ                                           

05:25:11  -.-  2.1  -.-   POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)                        

04:59:45  -.-  2.3  -.-   GURPINAR-KOZLUK (BATMAN)                          

04:51:37  -.-  1.6  -.-   YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)                        

04:14:17  -.-  1.1  -.-   YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)                        

04:03:34  -.-  1.4  -.-   KARAHAMZALI-KOZAN (ADANA)                         

03:28:51  -.-  2.7  -.-   MIRZAAGA-SARIZ (KAYSERI)                          

03:00:36  -.-  1.5  -.-   YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

02:23:38  -.-  1.2  -.-   OSMANCIK-KADINHANI (KONYA)                        

01:42:16  -.-  2.3  -.-   KUP-ALADAG (ADANA)                                

00:43:24  -.-  1.8  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                            

00:40:43  -.-  1.4  -.-   FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)                    

00:20:57  -.-  1.9  -.-   BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)                        

00:15:46  -.-  2.1  -.-   KARABUCAK-KOZAN (ADANA)                           

2023.09.02-.-  1.4  -.-   HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 


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