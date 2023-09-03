Son depremler! Deprem mi oldu? 3 Eylül 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 03.09.2023 - 09:01

Güncelleme: 03.09.2023 - 09:01

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 3 Eylül'de meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 3 Eylül'de meydana gelen depremler...

3 EYLÜL'DE TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:09:08 -.- 1.9 -.- AHMETCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

07:41:58 -.- 2.0 -.- BOGURTLEN-YAZIHAN (MALATYA)

07:38:12 -.- 1.7 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)

07:32:09 -.- 1.8 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)

07:03:10 -.- 1.8 -.- DARICA-AKCADAG (MALATYA)

06:34:46 -.- 1.3 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

06:21:43 -.- 2.5 -.- AKDENIZ

05:25:11 -.- 2.1 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)

04:59:45 -.- 2.3 -.- GURPINAR-KOZLUK (BATMAN)

04:51:37 -.- 1.6 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)

04:14:17 -.- 1.1 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)

04:03:34 -.- 1.4 -.- KARAHAMZALI-KOZAN (ADANA)

03:28:51 -.- 2.7 -.- MIRZAAGA-SARIZ (KAYSERI)

03:00:36 -.- 1.5 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

02:23:38 -.- 1.2 -.- OSMANCIK-KADINHANI (KONYA)

01:42:16 -.- 2.3 -.- KUP-ALADAG (ADANA)

00:43:24 -.- 1.8 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)

00:40:43 -.- 1.4 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)

00:20:57 -.- 1.9 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)

00:15:46 -.- 2.1 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA)

2023.09.02-.- 1.4 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)