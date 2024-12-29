Son dakika deprem... AFAD açıkladı: Ege Denizi'nde deprem!

Son dakika gelişmesi... Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesine 172.77 km mesafede 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika deprem... AFAD açıkladı: Ege Denizi'nde deprem!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.12.2024 - 11:32

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesine 172.77 km mesafede 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 11.02'de meydana gelen depremin yerin 6.75 km derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.


Etiketler: #deprem #afad #Son dakika

İlgili Haberler

Gürcistan'da deprem... Kars'ta da hissedildi!

Gürcistan'da deprem... Kars'ta da hissedildi!
Rusya ve Japonya açıklarında deprem

Rusya ve Japonya açıklarında deprem
Son Dakika... AFAD duyurdu: Isparta'da deprem

Son Dakika... AFAD duyurdu: Isparta'da deprem
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler