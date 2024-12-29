Son dakika deprem... AFAD açıkladı: Ege Denizi'nde deprem!
Son dakika gelişmesi... Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesine 172.77 km mesafede 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesine 172.77 km mesafede 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 11.02'de meydana gelen depremin yerin 6.75 km derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 29, 2024
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [172.77 km] Datça (Muğla)
Tarih:2024-12-29
Saat:11:02:11 TSİ
Enlem:35.38778 N
Boylam:26.40444 E
Derinlik:6.75 km
Detay:https://t.co/EKQEHUxUgr@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: #deprem #afad #Son dakika
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