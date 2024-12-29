Prof. Dr. Naci Görür'den Ege Denizi'ndeki 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası açıklama: 'Deprem potansiyeli büyük...'

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Naci Görür'den Ege Denizi'ndeki 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası açıklama: 'Deprem potansiyeli büyük...'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.12.2024 - 12:40

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muğla'nın Datça ilçesine 172,77 kilometre mesafede olan depremin 6,75 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA

Deprem bilimci Prof. Dr. Görür, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

"Akdenizde Girit çevresinde, Plini-Strabo Fay zonunda depremler oluyor ve özellikle Muğla çevresinde (4,3, 4,5) hissediliyor. Bu zonda Afrika Levhası Anadolu Levhasının altına dalıp tüketiliyor. Deprem potansiyeli büyük bir zon."


Etiketler: #Naci Görür #Ege Denizi #deprem

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