Son depremler! Deprem mi oldu? 30 Ekim 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 30.10.2023 - 09:19

Güncelleme: 30.10.2023 - 09:19

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 30 Ekim'de meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 30 Ekim'de meydana gelen depremler...

30 EKİM'DE TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:31:37 -.- 2.4 -.- ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

08:07:39 -.- 1.7 -.- TASPINAR-(BALIKESIR)

07:22:42 -.- 1.3 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

07:07:22 -.- 1.6 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)

06:37:06 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

06:26:39 -.- 1.5 -.- KARAYILAN-ISKENDERUN (HATAY)

05:29:38 -.- 2.0 -.- SARICALAR-SELCUKLU (KONYA)

05:20:52 -.- 2.1 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA)

04:18:40 -.- 1.2 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

04:15:43 -.- 1.2 -.- TOPALUSAGI-MADEN (ELAZIG)

04:01:26 -.- 1.3 -.- ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY)

03:49:21 -.- 1.2 -.- YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

03:43:47 -.- 0.7 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA)

03:42:41 -.- 1.1 -.- AGLICA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

03:37:54 -.- 1.4 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN)

02:58:34 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

02:52:04 -.- 1.1 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

02:47:49 -.- 1.6 -.- DEMIRCILER-AKCADAG (MALATYA)

02:30:09 -.- 1.6 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

02:28:35 -.- 2.2 -.- KARAAGAC-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

02:19:36 -.- 1.1 -.- AKDENIZ

02:13:41 -.- 2.2 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)

02:02:14 -.- 1.9 -.- CIGLI-(KAHRAMANMARAS)

01:57:55 -.- 3.1 3.0 NURHAK (KAHRAMANMARAS)

01:29:39 -.- 2.0 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)

01:23:02 -.- 1.1 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

00:57:23 -.- 1.4 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

00:57:19 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI

00:55:41 -.- 1.5 -.- GURKAYNAK-AKCADAG (MALATYA)

00:50:14 -.- 1.7 -.- GOZEBASI-(ELAZIG)

00:42:30 -.- 1.2 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)

00:40:23 -.- 1.5 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)

00:39:32 -.- 1.6 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS)

00:21:18 -.- 1.2 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)