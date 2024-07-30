Son depremler! Deprem mi oldu? 30 Temmuz 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 30 Temmuz 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 30 Temmuz 2024 Türkiye'deki depremler…
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 30 Temmuz'da meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 30 Temmuz'da meydana gelen depremler...
30 TEMMUZ'DA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
08:39:04 -.- 1.8 -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
08:15:30 -.- 1.7 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
07:53:19 -.- 2.0 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
07:51:59 -.- 3.0 2.9 CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
07:47:05 -.- 2.6 -.- AKTAS-(AMASYA)
07:13:07 -.- 1.6 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)
07:00:41 -.- 1.7 -.- TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA)
06:35:12 -.- 1.2 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
06:18:08 -.- 1.6 -.- ESENKIYI-ADILCEVAZ (BITLIS)
06:02:53 -.- 1.8 -.- VAN GOLU
05:59:29 -.- 1.6 -.- KEDEK-KEMAH (ERZINCAN)
05:52:51 -.- 1.2 -.- DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
05:46:52 -.- 1.2 -.- CEYHANBEKIRLI-CEYHAN (ADANA)
05:28:15 -.- 1.9 -.- VAN GOLU
05:28:02 -.- 1.3 -.- TIPIKOY-AKSEHIR (KONYA)
05:07:23 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
05:04:01 -.- 1.5 -.- KASIMBAGI-ERCIS (VAN)
04:54:40 -.- 1.8 -.- TURGUTLU-ILIC (ERZINCAN)
04:44:30 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI
04:28:06 -.- 1.2 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)
04:24:16 -.- 1.2 -.- KUYUMCULAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
04:21:15 -.- 1.7 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
04:17:32 -.- 1.5 -.- CATALOREN-KARAYAZI (ERZURUM)
04:05:07 -.- 1.7 -.- KORUCU-(ELAZIG)
03:45:14 -.- 2.4 -.- VAN GOLU
03:42:14 -.- 2.1 -.- SEHSUVAR-(ELAZIG)
03:36:54 -.- 2.4 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)
03:05:40 -.- 1.7 -.- GULALAN-BULDAN (DENIZLI)
02:51:04 -.- 1.4 -.- IRLIGANLI-(DENIZLI)
02:10:49 -.- 2.1 -.- GOCENEK-PULUMUR (TUNCELI)
01:50:38 -.- 1.3 -.- ORUCLU-FEKE (ADANA)
01:37:22 -.- 1.4 -.- BELENCE-CIVRIL (DENIZLI)
01:15:06 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
01:14:05 -.- 1.5 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
00:26:30 -.- 1.6 -.- DEMIRCEVRE-(AFYONKARAHISAR)
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