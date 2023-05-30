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Son Dakika: Adana'da 3.7 büyüklüğünde deprem!

Son dakika gelişmesi... Adana'nın Aladağ ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.05.2023 - 12:30
Son Dakika: Adana'da 3.7 büyüklüğünde deprem!
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Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Aladağ ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Saat 12.05'te meydana gelen depremin derinliği 5.0 km olarak bildirildi.


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