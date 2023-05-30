Son Dakika: Adana'da 3.7 büyüklüğünde deprem!
Son dakika gelişmesi... Adana'nın Aladağ ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Aladağ ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Saat 12.05'te meydana gelen depremin derinliği 5.0 km olarak bildirildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 30, 2023
YETIMLI-ALADAG (ADANA) https://t.co/EiIDmuTZfa
30.05.2023, 12:05:15 TSİ
Büyüklük: 3.7
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
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