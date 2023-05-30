Son Dakika... Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem!
Son dakika gelişmesi... Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Saat 15.05'te meydana gelen depremin derinliği 7 km olarak bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 30, 2023
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Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-05-30
Saat:15:05:33 TSİ
Enlem:37.894 N
Boylam:36.291 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/iJkwuXYfEr@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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