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Son Dakika... Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem!

Son dakika gelişmesi... Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.05.2023 - 15:14
Son Dakika... Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Saat 15.05'te meydana gelen depremin derinliği 7 km olarak bildirildi.


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