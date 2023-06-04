Son depremler! Deprem mi oldu? 4 Haziran 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 4 Haziran 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 4 Haziran 2023 Türkiye'deki depremler…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.06.2023 - 12:14
Son depremler! Deprem mi oldu? 4 Haziran 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 4 Haziran'da meydana gelen depremler…

4 Haziran 2023 NEREDE DEPREM OLDU?  

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre hissedilen son deprem, merkez üssü Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde, 4.2 büyüklüğünde gerçekleşti. Depremin, 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

4 HAZİRAN TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı bilgilere göre 4 Haziran'da Türkiye'de olan son depremler şu şekilde:

11:41:10  38.8757   25.5085        6.5      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                         

11:35:55  37.4772   37.1072        7.9      -.-  1.8  -.-   SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                

11:28:16  38.1305   36.5903        5.0      -.-  2.6  -.-   KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

11:21:30  38.1378   37.7618        2.3      -.-  2.0  -.-   CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)                       

10:32:51  38.4605   37.5750        7.0      -.-  1.9  -.-   CAYBASI-DARENDE (MALATYA)                          

10:00:00  37.7512   36.3560       29.6      -.-  1.8  -.-   COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                      

09:51:05  37.8752   36.6432        2.1      -.-  2.2  -.-   TEKIR-(KAHRAMANMARAS)                              

08:37:51  37.2255   36.7445        6.6      -.-  1.8  -.-   BADEMLI-NURDAGI (GAZIANTEP)                        

08:20:09  37.9678   35.4335        5.5      -.-  1.8  -.-   AVLAGI-YAHYALI (KAYSERI)                           

07:48:31  38.2842   39.4318        7.2      -.-  2.9  -.-   POLATUSAGI-CUNGUS (DIYARBAKIR)                     

07:39:41  38.3093   39.4467        6.7      -.-  2.7  -.-   CAYBASI-CUNGUS (DIYARBAKIR)                        

07:27:57  38.3107   38.7630        4.9      -.-  2.4  -.-   CANAKCI-KALE (MALATYA)                             

07:20:19  38.4768   37.7133        8.8      -.-  1.6  -.-   HISARKALE-DARENDE (MALATYA)                        

06:49:36  40.2682   29.2380        5.5      -.-  2.0  -.-   DISKAYA-GURSU (BURSA)                              

06:41:27  38.4310   37.2693        5.4      -.-  1.3  -.-   GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                    

06:23:47  40.2612   29.2345        6.9      -.-  3.3  -.-   KARAHIDIR-GURSU (BURSA)                            

06:18:58  40.1287   34.5888        5.0      -.-  1.9  -.-   GOKCAM-SUNGURLU (CORUM)                            

06:03:22  34.5615   24.7423        7.3      -.-  2.5  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                  REVIZE01   (  06:03:28)

05:52:22  37.8552   36.3112       13.5      -.-  1.4  -.-   PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

05:29:54  38.2330   38.7762        7.0      -.-  2.1  -.-   ORMANICI-PUTURGE (MALATYA)                         

05:22:24  37.9805   37.5950        3.3      -.-  1.9  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                       

05:17:23  38.1525   38.5258        1.8      -.-  1.5  -.-   ULUKOY-(MALATYA)                                   

05:15:29  37.0437   36.0605        7.6      -.-  1.5  -.-   LALEGOLU-TOPRAKKALE (OSMANIYE)                     

04:37:22  40.1233   34.6017        5.0      -.-  2.4  -.-   YANICAK-BOGAZKALE (CORUM)                          

04:31:34  38.1538   38.5738        5.0      -.-  3.3  3.3   ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN)                         

04:29:12  36.5430   28.6058       22.3      -.-  1.3  -.-   AKDENIZ                                            

04:28:14  39.8042   26.1593        6.1      -.-  1.9  -.-   GEYIKLI-EZINE (CANAKKALE)                          

04:19:07  38.3665   37.8813        5.0      -.-  1.5  -.-   BAYRAMUSAGI-AKCADAG (MALATYA)                      

03:52:18  40.4448   27.7778       14.0      -.-  1.4  -.-   OCAKLAR-ERDEK (BALIKESIR)                          

03:36:35  40.1770   31.7697        5.0      -.-  1.7  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)                       

03:34:25  39.1382   28.1417       14.9      -.-  1.4  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

03:25:35  37.8275   37.6365       17.0      -.-  1.5  -.-   OZAN-GOLBASI (ADIYAMAN)                            

03:19:31  38.3615   39.6020        5.2      -.-  1.7  -.-   CAYIRKOY-MADEN (ELAZIG)                            

03:15:33  38.0243   36.5357       28.6      -.-  1.2  -.-   YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     

03:12:21  40.2180   25.1747       10.9      -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                                         

03:06:22  38.2833   39.4442        2.0      -.-  1.8  -.-   POLATUSAGI-CUNGUS (DIYARBAKIR)                     

02:59:29  37.5132   37.0708        5.3      -.-  2.4  -.-   COKYASAR-(KAHRAMANMARAS)                           

02:52:46  38.1288   38.5082        1.4      -.-  1.7  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                             

02:44:57  38.2335   38.7147        5.0      -.-  1.5  -.-   CAYKOY-PUTURGE (MALATYA)                           

02:42:20  36.9057   28.9090        5.0      -.-  0.8  -.-   AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA)                           

02:40:53  36.9980   28.8812       16.4      -.-  1.0  -.-   SAZAK-KOYCEGIZ (MUGLA)                             

02:35:10  40.3143   29.2543       21.2      -.-  1.2  -.-   ERICEK-GURSU (BURSA)                                

02:34:55  38.3740   37.3345        6.3      -.-  1.7  -.-   INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   

02:15:09  38.3017   39.4207       10.4      -.-  1.8  -.-   CAYBASI-CUNGUS (DIYARBAKIR)                        

02:09:52  39.3832   37.2895        5.4      -.-  1.2  -.-   KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS)                      

02:07:39  38.4977   37.5612        5.5      -.-  1.6  -.-   AKCATOPRAK-DARENDE (MALATYA)                       

01:56:35  37.7968   36.4025        9.2      -.-  1.7  -.-   GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                      

01:43:22  38.4690   37.5175        5.3      -.-  2.1  -.-   YENICE-DARENDE (MALATYA)                           

01:40:40  38.1763   37.4485       24.3      -.-  1.7  -.-   TEPEBASI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  

01:27:21  36.3903   28.0662       31.3      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                            

01:25:19  38.2368   39.3910        5.0      -.-  4.1  4.2   ELMADERE-CUNGUS (DIYARBAKIR)                       

00:58:12  37.7382   36.1528        5.0      -.-  1.8  -.-   HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)                       

00:54:53  37.9415   36.2713        4.3      -.-  2.0  -.-   KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

00:39:54  38.1133   38.1785        2.1      -.-  2.5  -.-   YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA)                      

00:10:28  38.1358   36.7983       12.9      -.-  1.5  -.-   DEVEBOYNU-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                    

00:01:55  38.0727   37.3032        5.2      -.-  1.5  -.-   AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     

 

 


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