Naci Görür'den 'Bursa' uyarısı! O fayı işaret etti: 'Daha büyük deprem üretme potansiyeli var'
Prof. Dr. Naci Görür, Bursa'da meydana gelen depremle ilgili açıklama yaptı. Görür, Orhaneli Fay zonuna dikkat çekti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bursa'da saat 05.05'te 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 4,69 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, deprem hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Görür şunları kaydetti:
"Bursa, Gazioluk- Orhaneli’nde 4,1 deprem oldu. Hemen Bursa güneyindeki Mustafakemalpaşa-Orhaneli Fay zonu bölgesinde oldu. Zon doğrultu atımlı ve sağ yönlü. Bu fayların daha büyük deprem üretme potansiyelleri var. Bknz. Bursa ve yöresindeki 1855, 1857, 1953, 1954 depremleri."
Bursa, Gazioluk- Orhaneli’nde 4,1 deprem oldu.Hemen Bursa güneyindeki Mustafakemalpaşa-Orhaneli Fay zonu bölgesinde oldu. Zon doğrultu atımlı ve sağ yönlü. Bu fayların daha büyük deprem üretme potansiyelleri var. Bknz. Bursa ve yöresindeki 1855, 1857, 1953, 1954 depremleri pic.twitter.com/xQ91VUYkJa— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) August 3, 2024
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