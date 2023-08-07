Son Dakika: Akdeniz'de deprem!

Son dakika haberi... AFAD'ın aktardığına göre, Akdeniz açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.08.2023 - 11:23
Son Dakika: Akdeniz'de deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Akdeniz açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği ise 14.17 km olarak ölçüldü.


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