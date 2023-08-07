Son Dakika: Akdeniz'de deprem!
Son dakika haberi... AFAD'ın aktardığına göre, Akdeniz açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Akdeniz açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği ise 14.17 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 7, 2023
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Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Akdeniz
Tarih:2023-08-07
Saat:11:09:21 TSİ
Enlem:35.927 N
Boylam:35.883 E
Derinlik:14.17 km
Detay:https://t.co/AQmLB0Ao0Z@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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