Son depremler! Deprem mi oldu? 9 Eylül 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 9 Eylül 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 9 Eylül 2023 Türkiye'deki depremler…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.09.2023 - 10:47
Son depremler! Deprem mi oldu? 9 Eylül 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 9 Eylül'de meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 9 Eylül'de meydana gelen depremler...

9 EYLÜL'DE TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2023.09.09 09:48:58  -.-  2.6  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)          

2023.09.09 08:53:04   -.-  2.3  -.-   KOZLUK-KALE (MALATYA)                             

2023.09.09 08:31:30  -.-  2.7  -.-   EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                 

2023.09.09 07:42:38 -.-  1.4  -.-   YESILOVA-ULA (MUGLA)                              

2023.09.09 06:59:38  -.-  1.5  -.-   YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                  

2023.09.09 06:58:40  -.-  0.7  -.-   AKCAPINAR-ULA (MUGLA)                             

2023.09.09 06:55:52  -.-  2.0  -.-   AKTARLI-PUTURGE (MALATYA)                         

2023.09.09 06:53:01 -.-  1.3  -.-   HACIMIRZALI-KOZAN (ADANA)                         

2023.09.09 06:13:29  -.-  1.4  -.-   TAHTAKOPRU-(HATAY)                                

2023.09.09 05:49:45  -.-  1.8  -.-   YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)                        

2023.09.09 05:32:47  -.-  1.6  -.-   YESILYURT-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                

2023.09.09 05:19:50  -.-  0.9  -.-   MADENBOYU-(HATAY)                                 

2023.09.09 05:00:47 -.-  2.0  -.-   TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA)                      

2023.09.09 04:50:49  -.-  1.7  -.-   KAZANLIPINAR-(KAHRAMANMARAS)                      

2023.09.09 04:29:00  -.-  2.0  -.-   OYSU-ALTINTAS (KUTAHYA)                           

2023.09.09 03:58:58  -.-  1.2  -.-   DURULDU-(MALATYA)                                 

2023.09.09 03:52:50  -.-  1.8  -.-   OYSU-ALTINTAS (KUTAHYA)                           

2023.09.09 03:24:48 -.-  1.4  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

2023.09.09 03:20:04  -.-  3.9  3.7   ABBASLAR-(KAHRAMANMARAS)                          

2023.09.09 03:16:41  -.-  1.3  -.-   DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)                     

2023.09.09 02:36:54  -.-  2.5  -.-   CITLIK-ULA (MUGLA)                                

2023.09.09 02:08:27  -.-  1.2  -.-   HUDUTKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)                     

2023.09.09 02:06:55  -.-  1.3  -.-   AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  

2023.09.09 01:31:16  -.-  1.3  -.-   BUZLUK-YAZIHAN (MALATYA)                          

2023.09.09 01:26:36  -.-  1.3  -.-   AYVALI-DARENDE (MALATYA)                          

2023.09.09 00:38:54  -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           

2023.09.09 00:26:38  -.-  1.6  -.-   KONAKLAR-PERTEK (TUNCELI)                         

2023.09.09 00:09:16  -.-  2.4  -.-   GOKGOZLER-LACIN (CORUM)        



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