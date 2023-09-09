Son depremler! Deprem mi oldu? 9 Eylül 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 09.09.2023 - 10:47

Güncelleme: 09.09.2023 - 10:47

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 9 Eylül'de meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 9 Eylül'de meydana gelen depremler...

9 EYLÜL'DE TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2023.09.09 09:48:58 -.- 2.6 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)

2023.09.09 08:53:04 -.- 2.3 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA)

2023.09.09 08:31:30 -.- 2.7 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2023.09.09 07:42:38 -.- 1.4 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA)

2023.09.09 06:59:38 -.- 1.5 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)

2023.09.09 06:58:40 -.- 0.7 -.- AKCAPINAR-ULA (MUGLA)

2023.09.09 06:55:52 -.- 2.0 -.- AKTARLI-PUTURGE (MALATYA)

2023.09.09 06:53:01 -.- 1.3 -.- HACIMIRZALI-KOZAN (ADANA)

2023.09.09 06:13:29 -.- 1.4 -.- TAHTAKOPRU-(HATAY)

2023.09.09 05:49:45 -.- 1.8 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)

2023.09.09 05:32:47 -.- 1.6 -.- YESILYURT-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)

2023.09.09 05:19:50 -.- 0.9 -.- MADENBOYU-(HATAY)

2023.09.09 05:00:47 -.- 2.0 -.- TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA)

2023.09.09 04:50:49 -.- 1.7 -.- KAZANLIPINAR-(KAHRAMANMARAS)

2023.09.09 04:29:00 -.- 2.0 -.- OYSU-ALTINTAS (KUTAHYA)

2023.09.09 03:58:58 -.- 1.2 -.- DURULDU-(MALATYA)

2023.09.09 03:52:50 -.- 1.8 -.- OYSU-ALTINTAS (KUTAHYA)

2023.09.09 03:24:48 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2023.09.09 03:20:04 -.- 3.9 3.7 ABBASLAR-(KAHRAMANMARAS)

2023.09.09 03:16:41 -.- 1.3 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)

2023.09.09 02:36:54 -.- 2.5 -.- CITLIK-ULA (MUGLA)

2023.09.09 02:08:27 -.- 1.2 -.- HUDUTKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)

2023.09.09 02:06:55 -.- 1.3 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.09.09 01:31:16 -.- 1.3 -.- BUZLUK-YAZIHAN (MALATYA)

2023.09.09 01:26:36 -.- 1.3 -.- AYVALI-DARENDE (MALATYA)

2023.09.09 00:38:54 -.- 2.1 -.- AKDENIZ

2023.09.09 00:26:38 -.- 1.6 -.- KONAKLAR-PERTEK (TUNCELI)

2023.09.09 00:09:16 -.- 2.4 -.- GOKGOZLER-LACIN (CORUM)



