Son depremler! Ege'de deprem mi oldu? 3 Kasım 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 03.11.2024 - 09:04

Güncelleme: 03.11.2024 - 20:30

Son dakika deprem bilgileri araştırılıyor! AFAD, Kandilli il il son depremler listesi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 3 Kasım 2024'te meydana gelen depremler...

3 KASIM 2024 SON DEPREMLER

08:10:33 -.- 1.4 -.- CAKIRKOY-(AFYONKARAHISAR)

08:06:34 -.- 2.3 -.- KARAHIDIRLI-BUNYAN (KAYSERI)

07:49:43 -.- 2.0 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ)

06:58:28 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

06:15:48 -.- 1.3 -.- PINARDERE-AYVACIK (CANAKKALE)

05:34:57 -.- 1.1 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)

05:24:11 -.- 1.5 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG)

05:06:58 -.- 1.5 -.- KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

05:04:14 -.- 1.3 -.- MEYDANDUZU-ERBAA (TOKAT)

05:03:50 -.- 1.4 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

04:59:45 -.- 2.3 -.- CAKIRKOY-(AFYONKARAHISAR)

04:53:42 -.- 1.8 -.- SIRMACEK-KIGI (BINGOL)

04:51:59 -.- 2.0 -.- KUSCIMENI-ADAKLI (BINGOL)

04:36:16 -.- 2.7 -.- BUNGULDEK-BULANIK (MUS)

04:25:38 -.- 1.0 -.- YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

04:15:31 -.- 2.3 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

04:01:07 -.- 1.4 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)

03:04:15 -.- 1.8 -.- BEKIRLI-BIGA (CANAKKALE)

03:03:54 -.- 2.1 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA)

02:43:29 -.- 1.4 -.- ALACAMI-SERIK (ANTALYA)

02:36:49 -.- 2.2 -.- KAYABASI-KOPRUKOY (ERZURUM)

02:28:26 -.- 1.2 -.- KARAGOZ-ARSUZ (HATAY)

02:17:14 -.- 2.9 2.9 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

02:15:55 -.- 2.7 -.- ULUKOY-(MALATYA)

02:10:06 -.- 3.3 3.3 YUNANISTAN

02:06:11 -.- 1.5 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA)

01:58:29 -.- 3.9 4.0 ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN)

01:07:19 -.- 2.4 -.- BELEVI-CAL (DENIZLI)

EGE'DE DEPREM Mİ OLDU?

Ege Denizi'nde 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, yerin 6.45 kilometre derinliğinde gerçekleşti.