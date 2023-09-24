Son depremler! Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? 24 Eylül 2423 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 24 Eylül 2423 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 24 Eylül 2423 Türkiye'deki depremler…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.09.2023 - 09:22
Son depremler! Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? 24 Eylül 2423 nerede, ne zaman deprem oldu?
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 24 Eylül'ta meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 24 Eylül'ta meydana gelen depremler...

24 EYLÜL'DE TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:42:36  -.-  1.6  -.-   HARMANLI-ERDEK (BALIKESIR)                        

08:39:42  -.-  2.0  -.-   GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)                         

07:40:54  -.-  2.2  -.-   MEYDAN-SAMANDAG (HATAY)                           

07:18:09  -.-  1.9  -.-   KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY)                         

07:07:15  -.-  2.2  -.-   ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                  

07:01:02  -.-  1.8  -.-   CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)                 

07:00:08  -.-  4.0  -.-   GURCISTAN                                         

06:54:43  -.-  1.9  -.-   ZEYTINBAGI-MUDANYA (BURSA)                        

06:50:12  -.-  1.7  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                         

06:48:20  -.-  2.4  -.-   DIKMELI-CILIMLI (DUZCE)                           

06:26:29  -.-  1.8  -.-   GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  

06:20:22  -.-  1.5  -.-   ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                  

06:16:05  -.-  2.1  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 

06:13:19  -.-  1.5  -.-   YAYLAKOY-KINIK (IZMIR)                            

05:35:14  -.-  2.5  -.-   BESPINAR-KOVANCILAR (ELAZIG)                      

05:22:02  -.-  1.4  -.-   CAYIR-(HATAY)                                     

05:12:31  -.-  3.6  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    

04:55:25  -.-  1.7  -.-   SARIYATAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                

04:44:26  -.-  1.5  -.-   GOZENE-SAMANDAG (HATAY)                           

04:41:45  -.-  1.4  -.-   KIRCAOGLU-KUMLU (HATAY)                           

04:29:02  -.-  2.1  -.-   GAZIEMIR (IZMIR)                                  

04:26:35  -.-  1.3  -.-   ULUPINAR-YAHYALI (KAYSERI)                        

04:01:54  -.-  1.4  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        

03:42:03  -.-  2.2  -.-   YUNUSLAR-GEDIZ (KUTAHYA)                          

03:36:18  -.-  2.4  -.-   BAKACAKLICIFTLIGI-BIGA (CANAKKALE)                

03:34:50  -.-  2.4  -.-   HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

03:20:17  -.-  2.0  -.-   CURUKLER-FEKE (ADANA)                             

03:16:40  -.-  2.4  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        

03:07:01  -.-  1.4  -.-   YESILKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

03:02:45  -.-  1.7  -.-   UCGOZE-YESILYURT (MALATYA)                        

02:43:14  -.-  1.8  -.-   AVCILARSUYU-ARSUZ (HATAY)                         

02:41:19  -.-  1.6  -.-   CERCILI-(KILIS)                                   

02:38:01  -.-  2.0  -.-   TAYTAN-SALIHLI (MANISA)                           

02:33:12  -.-  1.3  -.-   SULEYMANIYE-SALIHLI (MANISA)                      

02:21:15  -.-  2.9  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        

02:10:41  -.-  1.6  -.-   DONGEL-(KAHRAMANMARAS)                            

01:47:06  -.-  1.6  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        

01:40:07  -.-  2.9  -.-   HISARONU-MARMARIS (MUGLA)                         

01:16:41  -.-  2.0  -.-   YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

01:04:52  -.-  1.8  -.-   YENICE-DARENDE (MALATYA)                          

00:57:10  -.-  3.4  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

00:33:50  -.-  1.6  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        

00:20:33  -.-  1.9  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 

00:12:09  -.-  2.2  -.-   KOZLUK-YESILYURT (MALATYA)                        


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