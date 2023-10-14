Son depremler! Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu?14 Ekim 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 14 Ekim 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 14 Ekim 2023 Türkiye'deki depremler…
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 14 Ekim'de meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 14 Ekim'de meydana gelen depremler...
Son depremler
2023.10.14 09:25:04 37.9460 36.3025 5.0 -.- 2.5 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.14 09:18:34 38.8367 37.4595 5.0 -.- 2.9 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.10.14 09:04:25 38.0258 36.3343 14.1 -.- 1.9 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.14 08:57:53 36.1082 36.1427 13.2 -.- 2.9 -.- BOZLU-(HATAY) İlksel
2023.10.14 08:48:55 37.2953 37.1273 7.2 -.- 3.5 3.6 HANOBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.14 07:20:09 34.4637 23.9008 72.6 -.- 3.9 4.0 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.10.14 06:46:38 34.7865 24.3017 26.6 -.- 3.3 3.4 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.10.14 06:11:43 38.1902 39.9932 2.3 -.- 1.9 -.- KIRKKUYU-EGIL (DIYARBAKIR) İlksel
2023.10.14 05:33:03 36.7828 36.2890 21.5 -.- 1.3 -.- CAGLALIK-DORTYOL (HATAY) İlksel
2023.10.14 05:11:51 38.4633 37.5157 5.7 -.- 1.9 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.10.14 04:29:05 37.8418 37.6408 5.0 -.- 2.2 -.- MEYDANKOY-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.10.14 03:24:43 37.8770 36.6648 4.0 -.- 2.1 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.14 02:48:27 38.1510 37.7423 9.3 -.- 1.6 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.10.14 02:34:55 38.5927 37.5457 5.0 -.- 1.4 -.- GOLLUCE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.10.14 02:30:40 35.5470 27.2680 11.8 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2023.10.14 02:05:43 38.4548 39.1520 5.2 -.- 1.8 -.- GUNBALI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2023.10.14 01:46:05 38.1797 36.9967 7.5 -.- 1.8 -.- ALTAS-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.14 01:05:32 36.5837 36.4215 17.7 -.- 1.6 -.- GUZELCE-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.10.14 00:57:00 38.4867 37.4872 5.0 -.- 1.8 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.10.14 00:49:23 35.8758 27.9982 42.1 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2023.10.14 00:22:31 38.8863 44.3213 5.0 -.- 3.0 -.- DAMLACIK-OZALP (VAN) İlksel
2023.10.14 00:20:53 38.1310 36.6328 5.0 -.- 2.4 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
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