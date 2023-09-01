Son depremler! Siirt'te deprem mi oldu? 1 Eylül 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 1 Eylül 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 1 Eylül 2023 Türkiye'deki depremler…
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 1 Eylül'de meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 1 Eylül'de meydana gelen depremler...
SİİRT'TE DEPREM Mİ OLDU?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Siirt'nın Aydınlar ilçesinde saat 07.35 sıralarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
1 EYLÜL'DE TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
09:31:53 -.- 2.1 -.- KABAKTEPE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2023.09.01 09:31:53)
09:08:06 -.- 2.0 -.- YAZIDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
09:05:26 -.- 1.9 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
08:00:28 -.- 2.4 -.- MEYDANDERE-(SIIRT)
07:58:48 -.- 1.9 -.- TATLIPAYAM-SIRVAN (SIIRT)
07:35:09 -.- 3.9 4.1 AYDINLAR (SIIRT)
07:03:02 -.- 2.0 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
06:53:37 -.- 2.4 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)
06:48:46 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
06:28:01 -.- 2.0 -.- KINIKKOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
06:16:44 -.- 2.2 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
05:38:08 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI 05:19:18 -.- 1.2 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)
04:10:34 -.- 1.6 -.- AKOREN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
04:01:12 -.- 1.7 -.- BUYUKINCESU-SUNGURLU (CORUM)
03:54:52 -.- 2.2 -.- CATBAYIR-BAHCESARAY (VAN)
03:43:54 -.- 1.9 -.- IGDE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
03:17:33 -.- 1.5 -.- SARICALAR-SELCUKLU (KONYA)
03:08:26 -.- 1.6 -.- ATALAR-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)
03:06:26 -.- 2.6 -.- CATBAYIR-BAHCESARAY (VAN)
03:04:48 -.- 1.4 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)
03:02:01 -.- 2.2 -.- KORKU-SUNGURLU (CORUM)
02:44:50 -.- 2.2 -.- YESILCELE-(BOLU)
02:32:31 -.- 2.4 -.- AKCAOVA-(HATAY)
02:24:56 -.- 1.8 -.- KESMEBURUN-(OSMANIYE)
02:22:22 -.- 1.4 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)
02:12:13 -.- 2.2 -.- AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
02:10:57 -.- 2.0 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)
02:03:10 -.- 2.9 -.- KAHYALI-AKCADAG (MALATYA)
01:43:46 -.- 1.7 -.- ALINCIK-ALTINTAS (KUTAHYA)
01:41:28 -.- 2.3 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)
01:15:56 -.- 1.6 -.- UCPINAR-(BALIKESIR)
01:11:40 -.- 1.2 -.- GAZILER-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
01:08:30 -.- 1.4 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
01:06:38 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
00:33:43 -.- 1.2 -.- BOZGEDIK-CELIKHAN (ADIYAMAN)
00:12:59 -.- 1.4 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)
00:08:05 -.- 2.0 -.- ECEMIS-LICE (DIYARBAKIR)
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