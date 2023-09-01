Naci Görür'den kritik açıklama: 'Böyle depremler beklenebilir'

Siirt'te sabah saatlerinde yaşanan depreme ilişkin değerlendirmede bulunan Naci Görür, "6 Şubat depremlerinden sonra Arap Levhasının kuzeye doğru hareketi Adıyaman-Hakkari bindirme hattını sıkıştıracaktı. Böyle depremler beklenebilir"

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.09.2023 - 09:23
Naci Görür'den kritik açıklama: 'Böyle depremler beklenebilir'
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Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Siirt'te bugün saat 07.35 sıralarında meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmede bulundu.

"ARAP LEVHASININ KUZEYE DOĞRU HAREKETİ..."

Görür, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunlar kaydetti:

"Aydınlar, Siirt’te 4,1 deprem. 6 Şubat depremlerinden sonra Arap Levhasının kuzeye doğru hareketi Adıyaman-Hakkari bindirme hattını sıkıştıracaktı. Böyle depremler beklenebilir, sevgiyle."


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