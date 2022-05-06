Son ekonomi anketinde çarpıcı sonuçlar: Seçmen, hükümetin ve Erdoğan'ın ekonomiyi düzelteceğine inanmıyor
MetroPOLL Araştırma’nın son anketinde 'Hükümet seçime kadar ekonomiyi düzeltebilir mi?' diye sordu. Ankete katılanların yüzde 66,2'si hükümetin ekonomiyi düzeltemeyeceğini düşünüyor. Bu oranın AKP ve MHP'liler arasında yüzde 20'den fazla olması dikkat çekti.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, enflasyon nisan ayında yüzde 7,25 arttı, yıllık bazda ise yüzde 69,97 oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar sırasıyla, yüzde 105,86 ile ulaştırma, yüzde 89,10 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 77,64 ile ev eşyası oldu.
Öte yandan ENAG'a göre, Nisan 2022'de enflasyon yüzde 8.68 olurken yıllık enflasyon yüzde 156,86'ya yükseldi. Nisan ayında en fazla fiyat artışı giyim ve ayakkabı sektöründe oldu. ENAG mart ayı enflasyon rakamlarının yıllık yüzde 142.63 oranında olduğunu duyurmuştu.
Ayrıca TÜİK'in araştırmasına göre, en yüksek gelir grubunun toplam gelirden aldığı pay yüzde 46,7 oldu. Sürekli yoksulluk oranı ise bir önceki yıla göre 0,1 puan artarak yüzde 13,8 oldu.
MetroPOLL Araştırma’nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar da, Türkiye'nin Nabzı Nisan 2022 araştırmasından sonuçları sosyal medya hesabından paylaştı.
EKONOMİ KONUSUNDA HÜKÜMETE GÜVEN YOK
Söz konusu araştırmanın “Hükümet ekonomiyi düzeltebilir mi?” başlıklı anketinde, seçmenlerin 3'te 2'sinin seçime kadar hükümetin ekonomiyi düzeltebileceğini düşünmediği sonucu çıktı. AKP ve MHP'li seçmenlerin de kayda değer bir kısmının hükümete ekonomi konusunda güvenmediği sonucuna varıldı.
Seçmenlerin 2/3’ü seçime kadar Hükümet’in ekonomiyi düzeltebileceğini düşünmüyor. pic.twitter.com/Urmy57X8fF— Ozer Sencar (@ozersencar1) May 6, 2022
“Hükümetin seçime kadar ekonomiyi düzeltebileceğini düşünüyor musunuz?” sorusunun sorulduğu ankette “Evet düşünüyorum” diyenlerin oranı yüzde 31, “Hayır düşünmüyorum” diyenlerin oranıysa yüzde 66,2 oldu.
AKP'lilerin yüzde 21,5'i, MHP'lilerin ise yüzde 28,2'si, “Hükümetin ekonomiyi düzeltebileceğine inanmıyorum” dedi.
Diğer siyasi partiler ve kararsızların da büyük bölümünün “Hükümetin ekonomiyi düzeltebileceğine inanmıyorum” demesi dikkat çekti.
"SORUNLARI ERDOĞAN ÇÖZEBİLİR Mİ?"
Türkiye'nin Nabzı Nisan 2022 araştırmasından “Ekonomik sorunları Erdoğan'ın çözebileceğini düşünüyor musunuz?” sorusuna seçmenlerin yüzde 59’u “Hayır” yanıtı verdi.
Seçmenlerin yaklaşık %60’ı Erdoğan’ın ekonomik sorunları çözebileceğine inanmıyor. pic.twitter.com/0PfCW7ILJ6— Ozer Sencar (@ozersencar1) May 6, 2022
“MUHALEFET ÇÖZEBİLİR Mİ?”
Aynı araştırmada seçmene “Ekonomik sorunları muhalefet partilerinin çözebileceğine inanıyor musunuz?” sorusu da soruldu.
Buna göre seçmenin yüzde 42’si ekonomik sorunları muhalefet partilerinin çözebileceğini düşünüyor. Yüzde 53'lük bir kesim ise aksi yönde düşünce belirtiyor. 'Fikrim yok' diyenlerin oranıysa yüzde 4'ü buluyor.
Yaygın ümitsizlik ve çaresizlik hali. Halkın yarısından biraz fazlası ekonomik sorunları muhalefetin de çözemeyeceğine inanıyor. pic.twitter.com/BS4mSOOFOC— Ozer Sencar (@ozersencar1) May 6, 2022
Bu oran CHP tabanında %78, İYİ Parti tabanında %69 ve HDP tabanında %64 oranında. Muhalefet partilerinin ekonomiyi çözebileceğine dair inanç AKP ve MHP’de %11-17 bandında.
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