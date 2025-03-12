'Son kabadayı' olarak biliyordu: Hasan Heybetli koğuşunda ölü bulundu
‘Son kabadayı’ olarak bilinen sanatçı Muazzez Abacı'nın eski eşi Hasan Heybetli, tutuklu bulunduğu cezaevinde 75 yaşında hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre Hasan Heybetli bu akşam saat 19.00 sıralarında koğuşunda ölü bulundu.
Halk TV’nin aktardığı habere göre, cezaevi görevlilerinin Heybetli ile son temasının ise saat 18.45 sıralarında olduğu kaydedildi.
ÖLÜM NEDENİ BELİRLENDİ
Hasan Heybetli’nin ölümü nedeni ile nöbetçi savcının cezaevine gittiği öğrenildi. Konuya yakın 3 ayrı kaynak, Heybetli’nin ölümüne ilişkin ‘doğal ölüm’ bilgisini verdi.
MUAZZEZ ABACI’NIN ESKİ EŞİ
Hasan Heybetli, 1979 yılında Muazzez Abacı ile nişanlandı. İkili 1980’de evlendi. Bu evlilik 3 yıl sürdü. İkili 1989’da bir kez daha evlendi. Çiftin ikinci kez yaptıkları evlilik ise 1993’te son buldu.
Etiketler: #kabadayı #hasan heybetli #ölü bulundu
En Çok Okunan Haberler
-
- Televizyondaki abla
- İmamoğlu ve Candaş Tolga Işık arasında diploma diyaloğu
- Küçükkaya'dan 'ROK' krizine yeni yorum!
- Sürücüler dikkat! Beyaz far tarihe karışıyor...
- Başsavcılığın acelesi var!
- Erdoğan'dan flaş 'DEM Parti' açıklaması
- Acun Ilıcalı'dan 'İmamoğlu' açıklaması
- Erdoğan'ın Sarayı'nda israf düzeni
- Bahçeli’nin, Öcalan'a ‘kurucu önder’ tanımlamasına tepki
- Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi açıklaması!