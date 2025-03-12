'Son kabadayı' olarak biliyordu: Hasan Heybetli koğuşunda ölü bulundu

Yayınlanma: 12.03.2025 - 23:10

Güncelleme: 12.03.2025 - 23:10

Edinilen bilgilere göre Hasan Heybetli bu akşam saat 19.00 sıralarında koğuşunda ölü bulundu.

Halk TV’nin aktardığı habere göre, cezaevi görevlilerinin Heybetli ile son temasının ise saat 18.45 sıralarında olduğu kaydedildi.

ÖLÜM NEDENİ BELİRLENDİ

Hasan Heybetli’nin ölümü nedeni ile nöbetçi savcının cezaevine gittiği öğrenildi. Konuya yakın 3 ayrı kaynak, Heybetli’nin ölümüne ilişkin ‘doğal ölüm’ bilgisini verdi.

MUAZZEZ ABACI’NIN ESKİ EŞİ

Hasan Heybetli, 1979 yılında Muazzez Abacı ile nişanlandı. İkili 1980’de evlendi. Bu evlilik 3 yıl sürdü. İkili 1989’da bir kez daha evlendi. Çiftin ikinci kez yaptıkları evlilik ise 1993’te son buldu.