Son model çakarlı araçla geldi... Tarikat lideri böyle karşılandı!

Yayınlanma: 05.06.2023 - 12:35

Güncelleme: 05.06.2023 - 12:36

İktidarın desteğiyle devletin önemli kadrolarında kendisine yer bulan Menzil cemaatinin liderine yapılan karşılama sosyal medyada gündem oldu.

Gazeteci Timur Soykan'ın paylaştığı görüntülerde büyük kalabalığın karşıladığı tarikat liderinin lüks araçla mekana giriş yaptığı görüldü.

Soykan, tepkisini şu ifadelerle dile getirdi:

"Her gün yeni bir görüntü, Menzil tarikatının bambaşka boyuta ulaştığını gözler önüne seriyor. Kendi yönetimlerinde bir bölge oluşturdular. Videoda çakarlı araç ve son model makam aracı tarikatların holdingleşmesini, dünyevi halini gözler önene seriyor. Peşinde koşanlar da..."