Son yağışlar işe yaradı mı? İSKİ, İstanbul barajlarındaki doluluk oranını açıkladı

Yayınlanma: 14.01.2025 - 12:31

Güncelleme: 14.01.2025 - 12:32

Son günlerde etkili olan yağış, İstanbul'da barajların doluluk oranını artırdı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, İstanbul'a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı bu sabah itibarıyla yüzde 45.06'ya ulaştı.

Doluluk oranı kasım ayında yüzde 28,24'lere kadar düşmüştü.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 90.91 ile Istrancalar Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 30.85 ile Alibey Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 14 Ocak itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 30.85

• Büyükçekmece Barajı yüzde 40.24

• Darlık Barajı yüzde 40.62

• Elmalı Barajı yüzde 86.54

• Istrancalar Barajı yüzde 90.91

• Kazandere Barajı yüzde 71.93

• Pabuçdere Barajı yüzde 43.38

• Sazlıdere Barajı yüzde 36.96

• Terkos Barajı yüzde 48.14

• Ömerli Barajı yüzde 48.66