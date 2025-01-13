İSKİ, İstanbul barajlarındaki doluluk oranını açıkladı

Yayınlanma: 13.01.2025 - 13:58

Güncelleme: 13.01.2025 - 13:58

İstanbul'da etkili olan yağışlı havanın ardından barajlardaki su seviyesinde artış yaşandı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre; megakentte barajların ortalama doluluk oranı dün yüzde 42.1 iken, bugünkü verilere göre 42.89 oldu.

Yurt genelinde geçtiğimiz yıl kuraklık ve mevsim normallerinin altındaki yağışlar İstanbul’u destekleyen barajlardaki doluluk oranını etkilemişti.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 82.67 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 26.74 ile Alibey Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 13 Ocak itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 26.74

• Büyükçekmece Barajı yüzde 39.02

• Darlık Barajı yüzde 38.6

• Elmalı Barajı yüzde 82.67

• Istrancalar Barajı yüzde 68.94

• Kazandere Barajı yüzde 67.45

• Pabuçdere Barajı yüzde 41.57

• Sazlıdere Barajı yüzde 35.74

• Terkos Barajı yüzde 45.25

• Ömerli Barajı yüzde 46.92