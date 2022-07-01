Sondaj çalışmasından 'tarihi eser' çıktı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde sondaj çalışması sırasında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 'mezar steli' ele geçirildi.

DHA
01 Temmuz 2022 Cuma, 15:45
Sondaj çalışmasından 'tarihi eser' çıktı
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Kırsal Ataeymir Mahallesi Hamzardı mevkisinde M.D.'ye ait arazide yapılan sondaj çalışması sırasında Roma döneminden kaldığı değerlendirilen mezar steli bulundu. İhbarla olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

MÜZEYE TESLİM EDİLDİ

70 santimetre uzunluğunda 30 santimetre genişliğinde olan mezar steli, Afrodisias Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. 


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