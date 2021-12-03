Hazine ve Maliye Bakanı Elvan’ın yerine, Nureddin Nebati getirildi

03 Aralık 2021 Cuma, 04:00

İktidarın “düşük faiz, yüksek kur” politikasını savunmayan Lütfi Elvan’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı (HMB) görevinden istifası sonunda kabul edildi. Cumhurbaşkanı kararında bu durum “görevden af talebi” olarak yer aldı. Elvan’ın yerine, Berat Albayrak’a yakınlığıyla bilinen Nureddin Nebati getirildi.

İstifasını sunduğu ve görevden alınacağı uzun süredir konuşulan Elvan, Kasım 2020’de Berat Albayrak’ın istifasının ardından göreve geldi. Elvan, diyaloğa açık yapısı ile sendikalar ve meslek örgütleri tarafından sevilen bir isimdi. Ancak, iktidarın ekonomideki yeni söylemine uyum sağlayamadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomide “düşük faiz, yüksek kur” politikasına geçti. Başkanı değiştirilen Merkez Bankası da faiz indirimi ile bu politikaya destek verdi. Ancak Elvan, bu politikayı kabul etmedi. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki bütçe görüşmeleri ile İstanbul’daki Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından düzenlenen toplantıdaki açıklamalarıyla bunu gösterdi. Elvan, Merkez Bankası’nın temel görevinin fiyat istikrarını sağlamak, cari açığın azaltılması görevinin ise hükümette olduğuna dikkat çekerek, hem MB ile hem de iktidarın temel politikası ile çelişmişti. Elvan’ın bu çıkışlarının ardından Erdoğan’ın “Bu mücadelede beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar kusura bakmasın ben faizi savunanla beraber olmam, olamam ” demişti. Erdoğan’ın doğrudan hedef aldığı Elvan, grup toplantısında Cumhurbaşkanını alkışlamamıştı. Ardından Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından iktidarın tezlerini savunan paylaşımlar yapmıştı. O günden sonra Elvan’ın görevden alınacağı yerine de Nebati’nin atanacağına kesin gözüyle bakılıyordu.

"AİLE VAKFI" ÜTEV

1964 Şanlıurfa Viranşehir doğumlu olan Nebati, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nü bitirdi. Yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde uluslararası ilişkiler alanında yapan, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında doktor unvanını alan Nebati’nin iş insanı olması dışında ekonomi eğitimi bulunmuyor. Urfalı varlıklı bir aileden gelen, tekstil işiyle uğraşan Nebati, MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Disiplin Kurulu Üyeliği’nde bulundu. Aynı zamanda MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti üyesi. Bakanlığın sitesinde yer alan özgeçmişine göre Nebati’nin, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları Vakfı ve Derneği ile İlim Yayma Cemiyeti, Ensar, TÜGVA, Önder, Utesav, TDED, BEK, İDD, İDV ve benzeri vakıf ve derneğe üyeliği de devam ediyor. Nebati halen Ümmetin Temsilcileri Vakfı (ÜTEV) başkanlığına da sürdürüyor. Bu vakfın başkan yardımcısı Özlem Nebati, saymanı Muhammed Süleyman Nebati, üyesi de Emine Serra Nebati. Yani vakfın yönetim kurulu Nebati ailesinden oluşuyor. Nebati, Esenler Belediyesi Şehir Düşünce Merkezi’nde Bilim Kurulu Üyesi olarak da çalışıyor. Nebati daha önce 3 dönem vekillik yaptı.

BÜTÇE ETKİLİ OLDU

Öte yandan kulislerde istifanın kabul edilmesinde önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu’nda başlayacak olan bütçe görüşmelerinin önemli bir etken olduğu konuşuluyor. Elvan’ın genel kuruldaki bütçe görüşmelerinde hükümeti zor durumda bırakacağı, bu nedenle de görevden alma işleminin hızlandırıldığı yorumları yapılıyor. Bütçenin ana gövdesini HMB oluşturuyor. Bütçe görüşmelerinde “düşük faiz, yüksek kur” politikasını savunan Nebati’ye daha fazla görev düşeceğine işaret ediliyor.

Nebati dün Meclis’te yemin ederek görevine başlarken, Elvan’dan görevi devraldı. Nebati, konuşmasında, “Önceliğimiz yüksek faiz değil yatırım ve istihdam olacak” dedi. Bu arada Nebati, konuşurken dolar 13.50 TL’yi aştı.

ALTUN YALANLADI AMA...

Cumhuriyet, 5 Kasım 2021’de Bakan Lütfü Elvan’ın istifa ettiğini ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın istifayı kabul etmediğini, kısa süre içinde Elvan’ın görevden alınarak yerine yardımcısı Nebati’nin getirileceğini “Bakan gitti-geldi” manşetiyle duyurmuştu. Sosyal medyada gazetemizin haberini paylaşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfü Elvan görevinin başındadır. Aşağıdaki haber yalandır” ifadelerini kullanmıştı. Cumhuriyet, 18 Kasım 2021’de “Bakan topun ağzında” manşetiyle Elvan’ın görevine yakın gelecekte son verileceğine ilişkin kulisleri haberleştirmişti.

AİLESİ PEYGAMBER SOYUNDAN!

Nebati, 2015’te Habertürk gazetesine verdiği röportajda kendisini şöyle tanıtmıştı:

“50 yaşındayım. 18 yaşına kadar hayatım Viranşehir’de geçti. Türkiye’nin en büyük Arap aşiretlerinden Naimi Ailesi’ne mensubuz. Naimiler sadece Urfa’da değil, Ortadoğu coğrafyasında da çok geniş bir ailedir. Halep’in tamamına yakını Naimi’dir. Aynı zamanda Peygamber soyundandır. Babam Süleyman Nebati ekonomik anlamda buranın en önde gelen ismiydi ama hiçbir zaman ağalık rolü üstlenmedi. ‘Size öyle bir servet bırakıyorum ki 7 sülalenize yeter. Ama zekâtsız mal yedirmedim, siz de kimseye yedirmeyin’ derdi.”

Nebati, “Biz 10 kardeşiz, 11. kardeş olarak Cumhurbaşkanımızı görüyorum” demişti.

ALBAYRAK’A YAKIN

Nebati, Berat Albayrak’ın bakanlığı döneminde Eylül 2018’de bakan yardımcılığına getirildi. Albayrak, 8 Kasım 2020’de istifa etti. Sonrasında bakanlıktaki bütün bakan yardımcıları değişti. Ancak yerinde kalan tek isim Nebati oldu. Nebati, bu dönemde de Albayrak ile görüşmeye devam etti. Albayrak’a yakın bir isim olduğu da biliniyordu. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz sosyal medya hesabından, “Bugün HMB olarak atanan Nureddin Nebati an itibariyle ilk çift maaşlı bakan oldu. Bakan maaşı: 32.000 TL. Türk Telekom YK ücreti+6 maaş ikramiye: 33.849 TL. Aylık toplam gelir: 65.849 TL. Kaynak: TT Genel Kurul Tutanağı” paylaşımını yaptı. Nebati, göreve gelmesinin ardından ilk mesajında, “Rabbim, kolaylaştır, zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır. İşimizde bize doğruluk ver, bizi muvaffak kıl. Sn. Cumhurbaşkanımızın şahsımı layık gördüğü HMB görevini hayırla ifa etmeyi, bize gösterdiği güvene layık olmayı Rabbim nasip etsin inşallah” dedi. Bir süre önce kulislerde bakanlık için Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Erişah Arıcan’ın da ismi geçmişti.

GÜLEN’E ZİYARET

Nebati’nin, FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen’i ziyaretinde Pensilvanya’da çektirdiği fotoğraf kamuoyunda uzun süre tartışılmıştı. Nebati, 2013’te genelevlerin kapatılması için yasa teklifi de hazırlamıştı.