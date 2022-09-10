Malatya'da kayısı depolama fabrikasında yangın çıktı

Malatya'da kayısı depolama fabrikasında yangın çıktı

AA
10 Eylül 2022 Cumartesi, 16:15
Malatya'da kayısı depolama fabrikasında yangın çıktı
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Malatya 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde içerisinde kayısı sandıklarının bulunduğu ve depo olarak kullanılan fabrikada yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.


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