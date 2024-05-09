Sinan Ateş cinayetinin tetikçisini kaçıran araç tespit edildi: Ülkü Ocakları Başkanı da kullanmış!

Sinan Ateş'in katil zanlısı Eray Özyağcı'yı suikastin ardından kaçıran 06 AT 5021 plakalı araç tespit edildi. Bu aracın daha önce Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım tarafından kullanıldığı ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.05.2024 - 13:38
Sinan Ateş cinayetinin tetikçisini kaçıran araç tespit edildi: Ülkü Ocakları Başkanı da kullanmış!
Abone Ol google-news

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'i öldüren tetikçi Eray Özyağcı'nın kaçırıldığı 06 AT 5021 plakalı Audi marka aracın daha önce Ülkü Ocakları'nın mevcut başkanı Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım tarafından kullanıldığına dair görüntüler ortaya çıktı. 

OdaTV'nin yayınladığı görüntülerde Yıldırım'ın araçtan inerek çevresindekilerle selamlaştığı görülüyor.

Sinan Ateş suikastına ilişkin hazırlanan iddianamede bilgilerine yer verilmeyen Audi marka çakarlı aracın, cinayetin ertesi günü Plaka Tanıma Sistemi’ne takılan görüntüsüne T24'ten Asuman Aranca ulaşmıştı. 

Görüntülerde, Sinan Ateş cinayetinin tetikçisi Eray Özyağcı'yı kaçıran aracı Ülkü Ocakları'nın eski yöneticilerinden Tolgahan Demirbaş ile Emre Yüksel’in kullandığı tespit edilmişti. 

Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, aracın koruma tahsisi bulunduğunu belirterek, “Aracın kim adına kayıtlı olduğu, kimler tarafından kullanıldığı, olay tarihi, öncesi, olay günü ve olay sonrası, gişe geçiş bilgileri, Plaka Tanıma Sistemi’nden (PTS) geçiş güzergâhlarının, o tarihlerdeki kullanıcısının, bu araçta kimlerin yer aldığının tespit edilmesini ve bu şahısların diğer şüpheli şahıslar ile baz istasyonu karşılaştırması yapılmak suretiyle tespit edilmesini talep ediyorum” şeklinde ifade vermiş ancak bu ifade iddianameye girmemişti.


Sinan Ateş haberleri Ahmet Yiğit Yıldırım haberleri suikast haberleri

İlgili Haberler

Son Dakika... Sinan Ateş suikastı davasının ilk duruşma tarihi belli oldu!

Son Dakika... Sinan Ateş suikastı davasının ilk duruşma tarihi belli oldu!
Müsavat Dervişoğlu 'İYİ Parti Genel Başkanı' olarak ilk kez kürsüdeydi... Sinan Ateş iddianamesine sert tepki: 'Ya adalet, ya kıyamet!'

Müsavat Dervişoğlu 'İYİ Parti Genel Başkanı' olarak ilk kez kürsüdeydi... Sinan Ateş iddianamesine sert tepki: 'Ya adalet, ya kıyamet!'
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten 'iddianame' tepkisi: 'Devlet ne sağımızda ne solumuzda ne de arkamızda'

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten 'iddianame' tepkisi: 'Devlet ne sağımızda ne solumuzda ne de arkamızda'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji açıkladı: 9 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 9 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Bugün televizyonda hangi diziler ve filmler var? 9 Mayıs 2024 Perşembe TV yayın akışı

Bugün televizyonda hangi diziler ve filmler var? 9 Mayıs 2024 Perşembe TV yayın akışı
İflasın eşiğindeler... İki tekstil devi konkordato talep etti!

İflasın eşiğindeler... İki tekstil devi konkordato talep etti!
Olimpiyat ateşi 2024 Paris Olimpiyatları için Fransa’ya ulaştı

Olimpiyat ateşi 2024 Paris Olimpiyatları için Fransa’ya ulaştı
O fotoğraf tepki çekmişti: Özgür Özel'den 'Taha Hüseyin Karagöz' açıklaması

O fotoğraf tepki çekmişti: Özgür Özel'den 'Taha Hüseyin Karagöz' açıklaması
Gelinim Mutfakta 9 Mayıs 2024 Perşembe puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 9 Mayıs 2024 Perşembe puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?
Son Dakika... Özgür Özel, Erdoğan’a sunduğu dosyayı açıkladı: 'Bunu ilk kez söylüyorum…'

Son Dakika... Özgür Özel, Erdoğan’a sunduğu dosyayı açıkladı: 'Bunu ilk kez söylüyorum…'
Görkem Sevindik ve Kübra Siyahdemir boşandı

Görkem Sevindik ve Kübra Siyahdemir boşandı