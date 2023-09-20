'Sopalı' cinayette karar açıklandı

Yayınlanma: 20.09.2023 - 14:12

Güncelleme: 20.09.2023 - 14:15

Ankara’da, Alper Altunay’ı (31) sopa ve yumrukla darbederek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Arslan Çimen (46) ve Durali Çimen (38) hakkında karar açıklandı.

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Arslan Çimen ve Durali Çimen ile taraf avukatları katıldı. Maktulün ailesi de duruşma salonunda hazır bulundu. Mahkeme Başkanı dosyanın karara bağlanacağını, yargılanmanın biteceğini söylemesi üzerine sanıklara son sözlerini sordu.

Tutuklu sanık Durali Çimen, “Tahliyemi talep ediyorum. Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum” dedi.

Diğer tutuklu sanık Arslan Çimen ise, “Benim bu olaylara katılmam maktule kardeş dememle oldu. Herhangi bir kastım olmadı. Sopayla vurma eylemine katılmadım. Tahliyemi talep ediyorum” ifadelerine yer verdi.

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ

Ardından karar için verilen ara sonrası tutuklu sanık Durali Çimen hakkında “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası verilmesine hükmeden mahkeme, suçu haksız tahrik indirimiyle 18 yıla düşürdü.

Diğer tutuklu sanık Arslan Çimen hakkında ise mahkeme, “kasten öldürmeye yardım” suçundan müebbet hapis cezası verirken, haksız tahrik indirimiyle 9 yıla düşürdü.