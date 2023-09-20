Piyalepaşa'da vahşet: İş insanlarının tartışması 'cinayetle' bitti

Yayınlanma: 20.09.2023 - 10:04

Güncelleme: 20.09.2023 - 10:24

Kaptanpaşa Mahallesi Piyalepaşa Caddesi'ndeki otomobil servisinde, Suat Beker ile iş yerine gelen Haydar Arıcıoğlu arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine silahını çıkaran Suat Beker, Haydar Arıcıoğlu'na ateş ederek vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Arıcıoğlu, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polise teslim olan Suat Beker, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü.

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısı da incelemelerde bulundu